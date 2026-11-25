Theo Daily Express, ngày 23/11, Tòa án Hình sự Preston (Anh) tuyên phạt Joanna Lea (36 tuổi) 2 năm tù sau khi người phụ nữ này nhận tội đối xử tàn nhẫn với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/8/2022, Joanna Lea đã dùng máu vẽ hình thánh giá ngược lên trán con trai Allister Von Lea, sau đó quay video, chụp ảnh gửi cho bạn bè.

Trong ngày hôm đó, Lea có nhiều biểu hiện bất thường, điều khiển ô tô trong tình trạng chịu ảnh hưởng của cocaine, bất chấp việc phương tiện bị xẹp lốp và con trai đang ở trên xe.

Người phụ nữ còn bỏ mặc con trong ô tô suốt một thời gian dài giữa thời tiết nóng bức, không cho ăn và không chăm sóc khi đứa trẻ khóc.

Khoảng 3h ngày 9/8/2022, Cơ quan Cấp cứu Tây Bắc nước Anh nhận được tin báo bé Allister không còn thở tại nhà riêng ở thị trấn Padiham, hạt Lancashire.

Joanna Lea - mẹ nạn nhân.↵

Khi cảnh sát có mặt, bà ngoại của đứa trẻ đang thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi cho cháu. Trước đó, Lea đã gọi điện cho mẹ qua Facebook để thông báo sự việc.

Bé Allister nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Royal Blackburn cấp cứu nhưng được xác nhận tử vong ngay sau 4h sáng cùng ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện cocaine và pregabalin trong cơ thể đứa trẻ. Theo cơ quan chức năng, những chất này đã truyền sang bé Allister thông qua sữa mẹ.

Kết quả xét nghiệm máu cũng cho thấy Lea đã sử dụng cocaine vào ngày trước khi con trai tử vong, với nồng độ cao gấp 24 lần ngưỡng giới hạn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo Cảnh sát Lancashire, trong quá trình điều tra, Joanna Lea nhiều lần đưa ra những lời khai sai sự thật nhằm đổ lỗi cho người khác.

Lea từng cho rằng sữa của con trai có thể đã bị người khác can thiệp, đồng thời đổ lỗi cho một người bạn khi cảnh sát phát hiện một túi cocaine tại nhà mình.

Điều tra viên Keely Powell thuộc Cảnh sát Lancashire cho biết Lea nhận thức được những nguy cơ của việc sử dụng ma túy trong thời gian cho con bú nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Người phụ nữ còn ngủ chung giường với con trong tình trạng chịu ảnh hưởng của ma túy, dù biết rõ những rủi ro có thể xảy ra.

“Lea thể hiện rất ít sự hối hận về những hành động của mình. Cô ta tìm cách đổ lỗi cho người khác và liên tục nói dối trong mọi giai đoạn của quá trình điều tra”, bà Powell cho biết.

Cơ quan cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giáo dục và hỗ trợ các bậc cha mẹ, ngăn chặn những vụ việc đau lòng tương tự.

Đáng chú ý, Joanna Lea chỉ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội đối xử tàn nhẫn với trẻ em, không bị kết án về hành vi gây ra cái chết của con trai do cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân tử vong của đứa trẻ.