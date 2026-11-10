Bé trai 21 tháng tuổi nhập viện vì uống nhầm hóa chất đựng trong chai nhựa

Ngày 10-11, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết bệnh nhi là em N.X.T. (21 tháng tuổi).

Theo gia đình, hóa chất làm đông mủ cao su được mua với số lượng lớn, chứa trong can không có thông tin nhãn mác đầy đủ. Để thuận tiện khi sử dụng, gia đình đã chiết sang một chai nước ngọt.

Tình trạng tổn thương loét tại dạ dày – tá tràng, phù hợp với tổn thương do hoá chất ăn mòn.

Do tưởng là nước ngọt quen thuộc, bé T. uống nhầm một lượng nhỏ hoá chất. Ngay sau đó, bé nôn ói dữ dội và được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Tại đây, bác sĩ khoa Tiêu hoá lập tức thăm khám, theo dõi sát tình hình. Bệnh nhi phải tạm ngưng ăn uống, điều trị bằng thuốc ức chế tiết acid, nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ.

Kết quả ghi nhận, niêm mạc dạ dày viêm sung huyết lan rộng, đặc biệt tại vùng hang vị và thân vị, loét tại dạ dày – tá tràng, phù hợp với tổn thương do hóa chất ăn mòn.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi dần ổn định. Mặc dù xuất viện nhưng bé T. vẫn phải ăn qua sonde hỗng tràng tại nhà. Việc này nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột và giúp vùng tổn thương có thời gian hồi phục.

Theo TS-BS-CK2 Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, nhiều trẻ nhỏ đã nhập viện, cấp cứu vì uống nhầm hoá chất. Do đó, người lớn cần bảo quản hóa chất đúng cách, có nhãn mác, không đựng trong các chai lọ nước ngọt dễ gây nhầm lẫn. Đồng thời, đặt hóa chất ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm với của trẻ.

Nếu phát hiện trẻ uống nhầm hoá chất, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, không tìm cách làm trẻ nôn ói vì làm gia tăng tổn thương, nguy cơ đi vào đường thở. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống chanh, giấm… để trung hoà hoá chất.

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, mang theo bao bì, chai/lọ chứa hoá chất để đánh giá nguy cơ và có phương pháp xử trí nhanh chóng.