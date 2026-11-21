Chiều 21/11, tin từ UBND xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong sau khi được gia đình gửi tại một nhóm lớp mầm non trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/11, gia đình đưa bé T.K.Q. (2 tuổi) đến gửi tại nhóm lớp mầm non Hoa Nắng, thuộc thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa.

Cơ sở mầm non Hoa Nắng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bảo mẫu phát hiện bé Q. trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể có dấu hiệu tím tái. Ngay sau đó, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Hòa đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Tây Hòa cho biết, nhóm lớp mầm non Hoa Nắng là cơ sở giáo dục tư thục được cấp phép hoạt động, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ trong giờ hành chính.

Hiện nguyên nhân tử vong của bé trai đang được cơ quan chức năng làm rõ.