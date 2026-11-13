Bé trai 2 tuổi sốt cao, đau bụng, bác sĩ phát hiện thứ 'đáng sợ' dài 20cm, to như bàn tay

Theo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, bệnh nhi trú tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để tìm nguyên nhân gây ra những triệu chứng bất thường.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy trong ổ bụng của trẻ xuất hiện một khối có kích thước lớn. Sau khi trực tiếp kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm, khảo sát cần thiết, BSCKII Trần Văn Hiền, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, xác định đây là khối u mạc treo ruột.

Theo bác sĩ Hiền, u mạc treo ruột thuộc nhóm bệnh lý hiếm gặp, thường được phát hiện ở người trưởng thành hoặc trẻ lớn. Vì vậy, trường hợp bệnh nhi mới 2 tuổi đã xuất hiện khối u với kích thước đáng kể được đánh giá là bất thường.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy trong ổ bụng của trẻ xuất hiện một khối có kích thước lớn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2↵

Đáng lo ngại, khối u phát triển lớn có thể chèn ép những cơ quan trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Trước tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ nhanh chóng tổ chức hội chẩn để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Sau khi đánh giá, ê-kíp thống nhất thực hiện phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài gần một giờ. Các bác sĩ tiến hành bóc tách và cắt bỏ thành công khối u mạc treo ruột có kích thước 20 x 10cm. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận những khó khăn đáng kể được đề cập trong thông tin từ bệnh viện.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bé trai ổn định và có tiến triển phục hồi tốt. Bệnh nhi sau đó đã được xuất viện khi hoàn tất quá trình điều trị.

Theo báo Dân Việt, bác sĩ Trần Văn Hiền cho biết tỷ lệ mắc u mạc treo ruột ước tính dao động từ 1/100.000 đến 1/27.000 người.

Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng thường gặp nhất trong nhóm từ 20 đến 40 tuổi. Thống kê cũng cho thấy nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam giới.

Một đặc điểm đáng chú ý là những khối u mạc treo ruột lành tính thường phát triển âm thầm, không gây ra triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi sờ thấy khối bất thường trong bụng hoặc tình cờ nhận biết thông qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

Khi kích thước tăng lên, khối u có thể gây chèn ép ruột non, dẫn đến xoắn ruột hoặc rối loạn lưu thông máu. Trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ hoại tử ruột, thậm chí bị đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường về tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Đặc biệt, khi trẻ thường xuyên đau bụng hoặc đau kéo dài, chướng bụng, nôn ói nhiều lần, tiêu chảy hay táo bón dai dẳng, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Việc thăm khám và chẩn đoán kịp thời giúp phát hiện những bệnh lý tiềm ẩn, từ đó có phương án điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.