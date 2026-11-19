Ngày 19/11, tin từ Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một bé trai 2 tuổi đi lạc trong khu vực vườn cây cao su có địa hình đồi núi phức tạp tại xã Ia Tơi đã được lực lượng công an phối hợp với các đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 (Binh đoàn 15) tìm thấy, xác minh thân nhân và bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo đó, khoảng 7h50 ngày 18/11, Công an xã Ia Tơi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu vực vườn cây cao su thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Cháu bé được bàn giao cho gia đình. Ảnh: CA.

Qua xác minh, cháu được xác định là Đ.Đ.V (sinh năm 2024), con anh Đ.V.V (sinh năm 1996), có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Anh V. hiện là công nhân Đội 2, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng anh V. đi làm, cháu bé tự ra ngoài chơi rồi đi lạc. Vị trí cháu rời khỏi nhà cách khoảng 1km.

Khu vực vườn cao su có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều lối đi và cách xa khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của Công an xã Ia Tơi và các đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, cháu bé đã được tìm thấy và bàn giao an toàn cho gia đình.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng, gia đình anh Đ.V.V đã viết thư cảm ơn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 và Công an xã Ia Tơi.

Qua vụ việc, Công an xã Ia Tơi khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là những hộ sinh sống và làm việc tại khu vực nông trường, vườn cao su có địa hình phức tạp, cần tăng cường quản lý, chăm sóc trẻ nhỏ.

Phụ huynh không nên để trẻ tự ý ra khỏi nhà hoặc đi lại một mình khi không có người lớn trông nom; cần bố trí người thân đáng tin cậy chăm sóc trẻ trong thời gian cha mẹ đi làm.

Khi phát hiện trẻ em đi lạc hoặc không rõ thân nhân, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.