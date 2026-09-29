Bé trai 18 tháng tuổi hiến tủy cứu chị gái 4 tuổi: Câu chuyện khiến nhiều người xúc động

Chiều ngày 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho ca suy tủy xương vô căn được chữa trị thành công với phương pháp ghép tế bào gốc đồng.

Đó là trường hợp trẻ P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng), khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, bạch cầu hạt nên trẻ bị nhiễm trùng từng đợt.

Đây là một hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài. Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Bé trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg hiến tủy cứu sống chị gái. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài. Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy, trẻ phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg. Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu (bệnh nhân là O, trong khi nhóm máu của người hiến là B). Việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tuỷ quá nhỏ (nhỏ nhất Việt Nam) có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cân nhắc.

Ban Giám Đốc bệnh viện đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Đây là phương pháp mới và Bệnh viện Trung ương Huế là nơi triển khai đầu tiên kỹ thuật này.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa khi lấy tủy xương từ bệnh nhi 1,5 tuổi, nặng 10kg - người hiến có độ tuổi nhỏ nhất của Việt Nam, nên việc thu hoạch tủy xương đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình ghép, trẻ có xảy ra một số biến chứng, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của trẻ hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và trẻ không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp tặng quà cho bé gái 4 tuổi suy tủy nhận nguồn cho từ em trai và ghép tủy thành công

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng đối với bệnh nhi Thalassemia, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép đồng loại chỉ trong vòng 24 tháng, đạt số lượng lớn nhất cả nước trong khoảng thời gian này.