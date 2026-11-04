Bé trai 17 tháng tuổi bị cô giáo đánh ở Hải Phòng: Đừng để an toàn trường học chỉ là cam kết

Khi những cam kết về môi trường giáo dục an toàn chưa đủ sức ngăn chặn tổn thương, điều phụ huynh cần không phải là lời hứa, mà là những cơ chế bảo vệ học sinh một cách thực chất.

Trường Mầm non An Trường (trước sáp nhập là Trường Mầm non Trường Thành) thuộc xã An Trường, TP. Hải Phòng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Mai Dung/LĐO

Vụ việc 1 giáo viên Trường Mầm non An Trường (xã An Trường, TP. Hải Phòng) có hành vi dùng tay đánh bé trai hơn 17 tháng tuổi trong giờ ăn trưa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 31-10 tại lớp nhà trẻ 2 tuổi, điểm Trường Mầm non Trường Thành cũ.

Trong quá trình cho trẻ ăn trưa, do cháu T.H.M. biếng ăn, giáo viên phụ trách lớp là cô Đ.T.T. (SN 1988) đã có hành vi dùng tay đánh vào vùng mông và bả vai của bé. Được biết, cháu M. mới đi học được khoảng 1 tuần.

Sau khi đón con về, gia đình phát hiện trên cơ thể bé có những vết bầm, dấu đỏ bất thường, vì vậy, đã liên hệ với giáo viên để tìm hiểu. Ban đầu, cô T. đưa ra những lý giải khác nhau về nguyên nhân các vết thương, nhưng sau khi phụ huynh yêu cầu trích xuất camera, giáo viên đã thừa nhận hành vi tác động vật lý đối với cháu bé.

Ngày 1-11, sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường tổ chức họp hội đồng sư phạm và quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên liên quan để xem xét, xử lý.

Tại buổi làm việc ngày 2-11 do UBND xã An Trường tổ chức, cô T. đã nhận lỗi về hành vi của mình. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý giáo viên.

Chính quyền địa phương đã giao Công an xã thu thập tài liệu, bảo quản dữ liệu camera, phối hợp xác minh và xử lý các cá nhân, tập thể liên quan theo quy định.

Trên thực tế, giáo viên mầm non phải chịu nhiều áp lực trong công việc, từ chăm sóc, cho trẻ ăn, ngủ đến xử lý những tình huống phát sinh trong lớp học.

Tuy nhiên, áp lực nghề nghiệp không thể là lý do biện minh cho hành vi bạo lực hay ứng xử thiếu chuẩn mực.

Trẻ biếng ăn, quấy khóc, không hợp tác là những tình huống thường gặp trong quá trình phát triển. Đó cũng là lúc giáo viên cần vận dụng kỹ năng sư phạm, sự kiên nhẫn và tình thương đối với trẻ chứ không phải sử dụng sức mạnh để áp đặt.

Đặc biệt, với trẻ ở độ tuổi mầm non, cách ứng xử thiếu chuẩn mực của người lớn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể tác động đến tâm lý và cảm giác an toàn của trẻ sau này.

Dẫu vậy, ở vụ việc này, trách nhiệm không nên chỉ được nhìn nhận từ phía người sai phạm. Nhà trường là chủ thể tổ chức, quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, do đó phải có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp đối với đội ngũ giáo viên.

Bảo vệ trẻ khỏi bạo lực và tổn thương là trách nhiệm không thể xem nhẹ trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh minh họa: AI

Bảo đảm an toàn cho trẻ không đơn thuần là yêu cầu về đạo đức hay cam kết của từng nhà trường, mà còn là trách nhiệm được pháp luật xác lập. Theo đó, Luật Trẻ em 2016 quy định rõ, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc và xâm hại. Điều 47 của Luật cũng xác định cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Khi phụ huynh gửi con đến trường, điều họ trao đi không chỉ là trách nhiệm chăm sóc, mà còn là niềm tin và sự an tâm. Vì thế, nhà trường không thể chỉ nói về an toàn bằng những cam kết, mà phải chứng minh bằng hành động cụ thể, bằng cơ chế giám sát hiệu quả và trách nhiệm đến cùng khi có sự việc xảy ra.

Bởi, giá trị của một ngôi trường không chỉ nằm ở cơ sở vật chất khang trang, chương trình giáo dục tiên tiến hay những thành tích đạt được, mà quan trọng hơn cả là tạo dựng được môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, an toàn - nơi mỗi đứa trẻ luôn được bảo vệ, tôn trọng và yêu thương.