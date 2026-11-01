Bé trai 14 tuổi nguy kịch, bác sĩ cảnh báo món ăn 'quen mặt' trong mâm cơm nhiều nhà

Từ mong muốn bồi bổ sức khỏe cho con, một người mẹ không ngờ những món ăn quen thuộc trong thực đơn hằng ngày lại có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Câu chuyện về cậu bé 14 tuổi được chẩn đoán suy thận tại Trung Quốc là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng khoa học, đặc biệt trong giai đoạn trẻ phát triển.

Năm 12 tuổi, Tiểu Hà ở Trung Quốc bước vào trường trung học cơ sở với nhiều háo hức. Tuy nhiên, môi trường học tập mới, lịch học dày đặc và việc sinh hoạt tại ký túc xá khiến cậu bé dần mất cân bằng trong cuộc sống. Tiểu Hà sụt cân nhanh, thường xuyên mệt mỏi, khiến bố mẹ không khỏi lo lắng.

Sau khi bàn bạc, mẹ cậu quyết định thuê nhà gần trường để trực tiếp chăm sóc con. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, mọi sinh hoạt của Tiểu Hà đều được mẹ quan tâm chu đáo. Nhờ vậy, cậu bé ăn ngon miệng hơn, ngủ đủ giấc và dần lấy lại vẻ năng động vốn có.

Đến khi Tiểu Hà bước sang tuổi 14, người mẹ bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Cậu ăn ít hơn, thường xuyên uể oải, thiếu sức sống. Gương mặt nhợt nhạt, mí mắt sưng húp khiến chị càng thêm bất an. Sau đó người mẹ quyết định đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

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Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận làn da của cậu bé khô ráp, bong tróc, xuất hiện nhiều vết bầm tím. Đáng chú ý, hai chân sưng phù bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ creatinin trong máu tăng cao, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định Tiểu Hà bị suy thận và chỉ định lọc máu khẩn cấp.

Nghe thông báo từ bác sĩ, người mẹ gần như suy sụp. Chị không thể tin một cậu bé mới 14 tuổi, vốn được chăm sóc cẩn thận, lại mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy. Trong suy nghĩ của chị, suy thận là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, khó có thể xảy ra với trẻ em.

Tuy nhiên, bệnh thận không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Một số bệnh lý nền, bất thường bẩm sinh, thuốc sử dụng không đúng cách và các yếu tố nguy cơ trong sinh hoạt đều có thể ảnh hưởng đến chức năng thận ở người trẻ. Với trường hợp của Tiểu Hà, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt cần được xem xét, nhưng không thể khẳng định một nguyên nhân duy nhất nếu chưa có đầy đủ hồ sơ bệnh án.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh bác sĩ lưu ý gia đình về những món ăn Tiểu Hà thường xuyên sử dụng. Đây đều là thực phẩm quen thuộc, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều, dùng sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc thay thế các lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, chúng có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Trứng bắc thảo: Cần chú ý nguồn gốc và quy trình sản xuất

Trứng bắc thảo tốt và là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trứng bắc thảo sản xuất theo phương pháp thủ công thường chứa ô-xít chì (PbO) nhằm thúc đẩy quá trình đông đặc. Chì là kim loại nặng rất khó đào thải, khi nạp vào cơ thể thường xuyên sẽ tích tụ lại và trực tiếp tấn công các tế bào ống thận, dẫn đến viêm thận kẽ và suy giảm chức năng lọc. Ngoài ra, lượng muối và chất kiềm cao trong quá trình ủ trứng cũng bắt thận phải hoạt động quá tải để cân bằng nội môi.

Nước ngọt có gas

Nước ngọt có gas thường chứa nhiều đường, trong khi giá trị dinh dưỡng không cao. Nếu trẻ uống nước ngọt thay nước lọc trong thời gian dài, lượng đường dư thừa có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Những vấn đề này có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận về lâu dài.

Một số loại đồ uống có chứa axit photphoric, nhưng không nên khẳng định thành phần này trực tiếp gây sỏi thận ở mọi người. Nguy cơ hình thành sỏi còn phụ thuộc vào lượng nước uống, chế độ ăn, đặc điểm chuyển hóa và tiền sử bệnh lý.

Để bảo vệ sức khỏe, trẻ nên ưu tiên nước lọc, hạn chế nước ngọt và không sử dụng đồ uống có đường như một cách giải khát hằng ngày.

Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói

Các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều natri, đồng thời có thể bổ sung phụ gia nhằm bảo quản và cải thiện kết cấu. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, gây thêm gánh nặng cho thận. Một số sản phẩm còn chứa phosphate vô cơ, cần được lưu ý khi sử dụng thường xuyên, nhất là ở người đã mắc bệnh thận.

Bên cạnh chế độ ăn, cha mẹ cần quan tâm đến thói quen sinh hoạt và những thay đổi sức khỏe của con. Trẻ thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, phù mí mắt hoặc chân, nước tiểu có bọt kéo dài, tiểu ít bất thường hay nước tiểu lẫn máu cần được đưa đi khám để xác định nguyên nhân.

10 thực phẩm tốt cho sức khỏe thận, nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày Ớt chuông đỏ: Giàu vitamin C, vitamin A và chất xơ, đồng thời có hàm lượng kali tương đối thấp. Bắp cải: Cung cấp vitamin C, vitamin K và chất xơ, phù hợp với thực đơn đa dạng, cân đối. Súp lơ: Chứa vitamin C, folate và chất xơ, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tỏi: Giúp tăng hương vị món ăn, hỗ trợ giảm nhu cầu sử dụng nhiều muối. Hành tây: Chứa quercetin và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Táo: Giàu chất xơ và các hợp chất thực vật, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và chuyển hóa. Dâu tây: Chứa vitamin C, mangan và chất chống oxy hóa, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.. Nho đỏ: Chứa polyphenol và resveratrol, những hợp chất được nghiên cứu về tác dụng chống oxy hóa. Lòng trắng trứng: Là nguồn protein chất lượng cao, thường chứa ít phốt pho hơn lòng đỏ trứng. Cá: Cá hồi, cá thu và cá mòi cung cấp protein cùng axit béo omega-3, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.