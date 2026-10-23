Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện

Ngày 23/10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa cứu sống bé trai 14 tuổi bị sét đánh tại khu vực Phú Riềng, TP Đồng Nai.

Bệnh nhi bị sét đánh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: A.X

Trước đó, chiều 19/10, bé trai bất ngờ bị sét đánh khi đang làm việc ngoài vườn cao su, rơi vào tình trạng hôn mê và ngưng tim.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh lập tức ép tim, thổi ngạt liên tục khoảng 15 phút rồi đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Phú Riềng. Tại đây, các nhân viên y tế tiếp tục hồi sinh tim phổi, giúp tim bệnh nhi đập trở lại.

Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước và tiếp tục đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, các bác sĩ tiến hành cho trẻ thở máy, chống phù não và ổn định huyết động. Sau khoảng 14 giờ điều trị tích cực, bé cai máy thở thành công. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tự thở tốt, tay chân vận động bình thường và tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Theo các bác sĩ, việc người dân nhanh chóng ép tim, thổi ngạt khi phát hiện nạn nhân ngưng tim đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho quá trình hồi sức và điều trị tiếp theo tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong mùa mưa giông, người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu sấm sét. Sét có thể đánh trước hoặc sau cơn giông, kể cả khi trời chưa mưa. Khi nghe tiếng sấm, mọi người cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ở khu vực trống trải hoặc gần các vật kim loại.

Nếu phát hiện người bị sét đánh bất tỉnh, cần gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi trong khi chờ nhân viên y tế đến hỗ trợ.