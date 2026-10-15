Bé trai 12 tuổi tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Khoảng 18h ngày 14/10, người dân phát hiện một bé trai nằm bất động trong vũng nước mưa dưới lòng đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao (khu vực Bình Dương cũ), bên cạnh một cột điện.

Hiện trường phát hiện bé trai tử vong nghi do bị rò rỉ điện. Ảnh: P.H

Phát hiện sự việc, một số người đến kiểm tra, tìm cách cứu bé. Tuy nhiên, khi chạm vào nạn nhân, nhiều người có cảm giác tê tay nên lập tức dừng lại vì nghi khu vực bị rò rỉ điện. Người dân sau đó thông báo cho ngành điện lực ngắt điện tạm thời để tiếp cận, đưa bé trai ra ngoài.

Tuy nhiên, khi được giải cứu, nạn nhân đã tử vong.

Theo người dân địa phương, bé trai quê An Giang, sống cùng ông ngoại tại một dãy trọ cách hiện trường khoảng 200m. Hằng ngày, hai ông cháu thường đi bán vé số quanh khu vực để mưu sinh. Chiều cùng ngày, bé trai đang đi bán vé số thì xảy ra sự việc.

Khu vực này gần đây thường xuyên có mưa, khiến nước đọng trên mặt đường. Sau vụ việc, người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn điện tại khu vực ngập nước, nhất là khi các cột điện nằm sát lòng đường.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngành điện lực cũng kiểm tra hiện trường để xác định nguồn điện nghi rò rỉ. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị thương.