Bé trai 12 tuổi nguy kịch vì mảnh Lego lọt vào đường thở khi chơi

Dùng miệng tháo Lego, bất ngờ hóc dị vật

Bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình can thiệp thành công trường hợp hóc dị vật đường thở sau tai nạn trong lúc chơi đồ chơi.

Theo thông tin từ gia đình cháu bé cho biết, trước đó trong khi chơi Lego, trẻ dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Bất ngờ, một chi tiết nhỏ rơi vào đường thở khiến trẻ ho sặc dữ dội, kèm cảm giác khó thở.

Các bác sĩ đã sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí tổn thương và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong phế quản bên phải nên chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục điều trị.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt nhưng khó thở nhẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm.

Các bác sĩ xác định dị vật nằm tại phế quản thùy dưới phổi phải. Đây là tình trạng cần được xử trí sớm bởi dị vật đường thở có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình) phối hợp với chuyên gia hô hấp và gây mê hồi sức tiến hành hội chẩn, đánh giá toàn diện và thống nhất phương án nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật.

Ê-kíp can thiệp chuẩn bị về gây mê và hồi sức được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Các bác sĩ sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí dị vật và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở.

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, trẻ hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Bệnh nhi được chuyển về phòng hồi sức tích cực trẻ em thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tiến triển tốt và dự kiến được xuất viện trong những ngày tới.

Cảnh báo nguy cơ hóc dị vật khi trẻ chơi đồ chơi

Theo các bác sĩ, thành công của ca can thiệp cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm, xác định chính xác vị trí dị vật và phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí các trường hợp dị vật đường thở.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi.

Hình ảnh dị vật được các bác sĩ lấy ra khỏi phế quản của bệnh nhi

Để phòng tránh tai nạn, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ. Đồ chơi cần được lựa chọn phù hợp với độ tuổi, đồng thời người lớn phải thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Đặc biệt, khi trẻ đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường sau khi tiếp xúc với các vật nhỏ, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Một điều đáng lưu ý là ngay cả khi trẻ đã hết ho sặc, biểu hiện trở lại bình thường, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Vì vậy, gia đình tuyệt đối không nên chủ quan hoặc tự ý xử trí tại nhà.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc thăm khám và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là tình trạng tắc nghẽn đường thở và suy hô hấp ở trẻ em.