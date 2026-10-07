Bé trai 12 tuổi may mắn thoát chết sau khi bị người tình của bố ép uống thuốc diệt chuột

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có liên quan trực tiếp đến vụ việc một trẻ em trên địa bàn phường Tam Thanh bị ép uống thuốc diệt chuột và triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Đối tượng Bùi Thị Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 29/9, Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C (SN 2014) uống. Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.