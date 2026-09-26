Bé trai 12 tuổi đi lang thang một mình đã về với gia đình

Chiều tối 24/9, Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu bé khoảng 12 tuổi đi lang thang một mình tại khu vực bản Hạ Khoang, xã Mai Sơn.

Ngay sau đó, Công an xã Mai Sơn cử tổ công tác phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành xác minh.

Gia đình cháu bé T.V.C. đón cháu tại trụ sở Công an xã Mai Sơn. Ảnh: CA.↵

Do cháu bé không nhớ địa chỉ gia đình, lực lượng Công an đã đưa cháu về trụ sở chăm sóc, đồng thời phối hợp Công an các xã lân cận xác minh nhân thân.

Qua xác minh, lực lượng Công an được xác định cháu là T.V.C (sinh năm 2014, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La). Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Công an xã Mai Sơn đã liên hệ được với gia đình và hoàn tất thủ tục bàn giao cháu bé về với người thân.

Gia đình cháu T.V.C bày tỏ cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mai Sơn trong quá trình hỗ trợ, tìm kiếm và đưa cháu trở về an toàn.