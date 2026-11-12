Bé trai 11 tháng tuổi còn sống bị chôn trong rừng suốt 24 giờ, hé lộ tình tiết đau lòng

Theo thông báo của Sở Cảnh sát hạt Lexington ngày 10/11, bé trai Koah Sharpe được phát hiện còn sống trong một khu rừng. Em bị quấn trong khăn tắm và đặt bên trong một chiếc lồng dành cho chó, sau đó bị vùi dưới một lớp đất không quá sâu.

"Chúng tôi đã tìm thấy bé Koah chỉ cách đây ít phút. Cháu bé bị chôn sống và đang kêu khóc. Đó là âm thanh vui nhất mà bạn có thể nghe từ một em bé đang khóc. Theo đánh giá của chúng tôi, bé đã ở dưới lớp đất đó khoảng 24 giờ", Cảnh sát trưởng hạt Lexington Jay Koon nói trong cuộc họp báo.

Theo ông Koon, bé trai được trình báo mất tích vào ngày 9/11, sau khi người mẹ giao con cho bố chăm sóc tại nhà để ra ngoài giải quyết công việc riêng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, giới chức đã huy động lực lượng tìm kiếm trên diện rộng, với sự tham gia của gần 100 người, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên thuộc các cơ quan chức năng.

Nghi phạm Michael Comer (trái) và bé trai Koah Sharpe. Ảnh: Cảnh sát trưởng hạt Lexington.

Trong quá trình tìm kiếm, một nhóm cứu hộ phát hiện khu đất có dấu hiệu vừa bị đào xới trong khu rừng, cách nhà ông nội của bé Koah khoảng 46 m. Theo cảnh sát trưởng, chiếc lồng kim loại dạng lưới có kích thước khoảng 61 x 61 cm, được đặt trong một hố đất không quá sâu.

Ông nhận định chiếc khăn dùng để quấn em bé có thể đã góp phần tạo ra một khoảng không khí bên trong lồng, giúp duy trì sự sống cho bé trong thời gian bị vùi lấp.

Koah hiện được điều trị tại bệnh viện và có khả năng sẽ bình phục.

Ông Koon cho biết Michael Comer, cha của bé Koah, đã bị bắt vào tối 9/11 với các cáo buộc xâm nhập trái phép và chống đối người thi hành công vụ.

Hiện, cảnh sát đang phối hợp với văn phòng công tố để xem xét các tình tiết liên quan, từ đó quyết định liệu có cần bổ sung thêm cáo buộc đối với người này hay không.