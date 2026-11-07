Bé trai 11 tháng tuổi chỉ nặng 2,18 kg tử vong vì đói, sự thật đau lòng hé lộ trong căn hộ đầy gián

Một người mẹ 27 tuổi tại bang South Carolina (Mỹ) bị truy tố về tội giết người do ngược đãi trẻ em sau khi con trai 11 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng tại căn hộ gia đình.

Theo cơ quan chức năng, nơi ở của hai mẹ con gần như không có thực phẩm thiết yếu, đồng thời bị gián và ruồi xâm nhập.

Theo thông báo của Cơ quan Thực thi pháp luật bang South Carolina, ngày 4/11, Janette Clayton (27 tuổi) chính thức bị truy tố về tội giết người do ngược đãi trẻ em.

Đối tượng Janette Clayton. Ảnh: Sở Cảnh sát North Charleston (Mỹ).

Trước đó, ngày 17/6, Clayton bị bắt sau khi lực lượng chức năng đến căn hộ của cô tại thành phố Charleston và phát hiện con trai đã tử vong.

Nhà chức trách cáo buộc cái chết của em bé xảy ra trong hoàn cảnh thể hiện sự thờ ơ nghiêm trọng đối với tính mạng con người.

Theo bản khai, khi có mặt tại hiện trường, các sĩ quan nhận thấy đứa trẻ trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, cân nặng chỉ khoảng 2,18 kg.

Em bé được phát hiện không còn phản ứng và được xác nhận tử vong ngay tại căn hộ. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định nguyên nhân tử vong là suy dinh dưỡng do đói, kèm viêm phế quản phổi cấp tính do bị bỏ bê.

Đài WSCS đưa tin, lực lượng cấp cứu đã tiến hành các biện pháp hồi sức tại hiện trường nhưng không thể cứu sống nạn nhân. Sau vụ việc, hai sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát North Charleston được cho là đã bị cho nghỉ việc. Trước đó, họ từng tiếp nhận một cuộc gọi liên quan đến chính căn hộ này.

Theo bản khai bắt giữ ngày 17/6, các điều tra viên cho biết căn hộ nơi gia đình sinh sống gần như không có thực phẩm thiết yếu, trong khi điều kiện vệ sinh ở mức đặc biệt nghiêm trọng, với gián và ruồi xuất hiện khắp nơi.

Hồ sơ điều tra cũng cho biết em bé sinh non và được chẩn đoán mắc bệnh hồng cầu hình liềm. Đây là tình trạng cần được theo dõi sức khỏe và thực hiện các cuộc hẹn khám, điều trị theo chỉ định y tế.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc Clayton đã không đưa con đến những buổi hẹn khám cần thiết.

Clayton hiện bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Sheriff Al Cannon, hạt Charleston, và không được bảo lãnh tại ngoại.