Theo tạp chí PEOPLE, hai người đàn ông tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tuyên án tù liên quan đến cái chết của một bé trai 1 tuổi sau khi sử dụng thuốc diệt côn trùng nông nghiệp để xử lý căn hộ nơi em sinh sống.

Vụ việc xảy ra ngày 11/11/2024 tại quận Konak, thành phố İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các hãng thông tấn DHA và Anadolu Agency (AA), một gia đình sống ở tầng cao nhất của tòa chung cư xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi căn hộ được phun thuốc diệt côn trùng.

Lực lượng cấp cứu nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Bé trai Altay, cha mẹ em là Raziye và Recep Kınalı cùng hai cư dân khác trong tòa nhà được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo DHA, trong thời gian nằm viện, tim của bé Altay đã ngừng đập 5 lần. Các nhân viên y tế đều nỗ lực hồi sức, giúp tim em đập trở lại sau mỗi lần ngừng tim.

Tuy nhiên, dù được tích cực cứu chữa, bé trai đã tử vong sau 3 ngày nhập viện.

Sau cái chết của bé Altay, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra và bắt giữ 3 người liên quan.

Trong số này có Bülent Öz (47 tuổi), chủ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng, và Eyüp G. (44 tuổi), người tham gia thực hiện việc xử lý hóa chất tại tòa nhà.

bé trai đã tử vong sau 3 ngày nhập viện. Ảnh minh họa/PEOPLE.↵

Theo hãng thông tấn AA, những người bị bắt sau đó được trả tự do trong quá trình điều tra.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ xác định loại thuốc diệt côn trùng được sử dụng tại tòa nhà là hóa chất phục vụ mục đích nông nghiệp, không phù hợp để sử dụng trong khu dân cư.

Theo DHA, kết quả kiểm tra cho thấy hóa chất đã được sử dụng không đúng mục đích tại khu vực sinh sống của nhiều người.

Các kết quả giám định pháp y sau đó xác định cái chết của bé Altay có liên quan đến tình trạng ngộ độc thuốc diệt côn trùng, cụ thể là do tiếp xúc với khí phosphine, theo hãng thông tấn AA.

Theo AA, ban đầu Bülent Öz và Eyüp G. bị truy tố với các cáo buộc cố ý giết người bằng vũ khí hóa học và cố ý gây thương tích bằng vũ khí. Cơ quan công tố khi đó đề nghị mức án tù chung thân.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử ngày 18/11, Tòa án Hình sự cấp cao số 1 İzmir xác định cả hai bị cáo phạm tội gây chết người và gây thương tích do lỗi vô ý nhưng nhận thức được nguy cơ hậu quả có thể xảy ra.

Tại phiên tòa, luật sư Utku Turan, đại diện gia đình nạn nhân, cáo buộc các bị cáo biết việc sử dụng thuốc diệt côn trùng có thể gây hậu quả chết người nhưng không thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trong khi đó, bị cáo Bülent Öz khẳng định đã áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định.

Sau khi xem xét hồ sơ và các chứng cứ, tòa án tuyên phạt Bülent Öz 7 năm 6 tháng tù vì gây chết người và gây thương tích do lỗi vô ý có nhận thức.

Bị cáo Eyüp G. bị tuyên phạt 3 năm 4 tháng tù về cùng tội danh.

Ngoài hình phạt tù, cả hai còn bị cấm hành nghề trong thời hạn 2 năm.

Sau khi tòa tuyên án, cha của bé Altay cho biết gia đình sẽ kháng cáo bản án.