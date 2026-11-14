Bé trai 1 tuổi rơi từ tầng 3 ban công chung cư, cha mẹ bị bắt khẩn cấp

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Wake, được chia sẻ với PEOPLE, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ trẻ nhỏ rơi từ ban công vào khoảng 17h ngày 7/11.

Các cảnh sát nhanh chóng đến một căn hộ trên đường Chandler Ridge Court để xử lý vụ việc. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Theo hồ sơ lệnh bắt giữ mà PEOPLE tiếp cận, thời điểm xảy ra sự việc, bé trai đang thức trong khi cha mẹ là Saniyah Monchaye Person (26 tuổi) và Jawon Lee Whitley (28 tuổi) ngủ.

Cơ quan chức năng cho biết, trong lúc không có người trông nom, bé trai được cho là đã tiếp cận cửa ra khu vực sân hiên tại căn hộ tầng 3. Cánh cửa này không được khóa an toàn, tạo điều kiện để em đi ra ngoài và rơi xuống từ độ cao tương đương 3 tầng.

Cha mẹ của bé trai. Ảnh: PEOPLE.

Vụ ngã khiến bé trai bị gãy xương chậu và thủng phổi. Theo lệnh bắt giữ đối với Person, đây là những thương tích nghiêm trọng mà nạn nhân phải chịu sau tai nạn.

Whitley bị bắt vào ngày 7/11 với cáo buộc ngược đãi trẻ em do sơ suất dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Theo hồ sơ trực tuyến, người đàn ông hiện bị tạm giam với mức bảo lãnh 50.000 USD. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 30/11.

3 ngày sau, Person cũng bị bắt với cáo buộc tương tự. Mức tiền bảo lãnh đối với người phụ nữ hiện chưa được công bố. Phiên tòa tiếp theo của cô được ấn định vào ngày 3/12.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Các cáo buộc đối với hai người vẫn cần được xem xét tại tòa án.