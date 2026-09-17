Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bệnh nhi được đưa vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình. Loại axit được xác định là tricloaxetic 80%.

Gia đình bệnh nhân cho biết, do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng.

Sau vài phút, trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều, không nôn. Gia đình tức tốc đưa bệnh nhi đi cấp cứu.

Bé trai phải đi cấp cứu sau khi người lớn cho uống nhầm axit. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhân bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiềm đờm dãi. Ít phút sau trẻ bị kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm kèm theo tiếng thở rít nhanh qua thanh quản, phổi giảm thông khí.

Xác định đây là tình trạng bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit rất nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhân về Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị. Bé được điều trị tích cực, an thần, thở máy, kháng sinh, giảm viêm.

Tới ngày 17/9, sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã tạm thời ổn định: cai được máy thở, vùng tổn thương bỏng da vùng má kèm giả mạc khoang miệng cải thiện tốt. Trẻ đã tự bú mẹ được.

Dù chưa ghi nhận di chứng nhưng bác sĩ cảnh báo bệnh nhi vẫn có nguy cơ sẹo hẹp đường tiêu hóa, sẹo hẹp đường thở nên cần theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Khi uống nhầm axit hoặc các chất độc khác, trẻ cần được súc miệng với nước sạch, uống từng ngụm nước nhỏ để pha loãng nồng độ hóa chất trừ khi có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu.

Người lớn lưu ý giữ trẻ ở tư thế ngồi/đứng, tránh nằm để giảm trào ngược; không gây nôn, không uống dung dịch trung hòa (dung dịch kiềm mạnh như nước vôi); nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, mang theo chai hóa chất để các bác sĩ biết được chính xác loại axit.

Nguyên tắc “3 không” khi sơ cứu

- Không móc họng gây nôn khi uống nhầm khiến axit gây bỏng thực quản lần 2.

- Không chườm đá lạnh, bôi kem đánh răng, mỡ trăn, lá cây hay thuốc dân gian lên vết bỏng.

- Không tự ý dùng dung dịch kiềm để trung hòa axit (phản ứng tỏa nhiệt sẽ làm vết bỏng sâu hơn).

Để phòng tránh việc uống nhầm axit hoặc chất độc khác, người chăm sóc trẻ cũng cần lưu ý:

- Không để chung thuốc, thực phẩm dùng cho trẻ với các loại dung dịch có thể gây ngộ độc.

- Không dùng vỏ chai thực phẩm đựng axit: Tuyệt đối không chiết axit hay chất tẩy rửa mạnh vào chai nước lọc, chai nước ngọt hay vỏ chai rượu.

- Dán nhãn cảnh báo rõ ràng: Mọi chai lọ chứa hóa chất gia dụng hoặc công nghiệp phải có nhãn ghi rõ tên và ký hiệu nguy hiểm.

- Lưu trữ an toàn: Cất giữ hóa chất trong tủ có khóa, đặt ở vị trí trên cao, xa tầm tay trẻ em và người già, không để chung hóa chất với các loại thuốc

- Luôn đeo găng tay cao su, kính bảo hộ và khẩu trang khi sử dụng các hóa chất ăn mòn mạnh.

- Luôn kiểm tra kỹ nhãn mác trước khi sử dụng hoặc uống bất kỳ chai lọ nào, đặc biệt trong điều kiện thiếu ánh sáng.