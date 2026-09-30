Bé trai 1,5 tuổi hiến tủy cứu chị gái mắc bệnh suy tủy xương

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi P.T.M.D. (4 tuổi, trú tại Đà Nẵng) sau khi được điều trị thành công bệnh suy tủy xương vô căn bằng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại. Bệnh nhi khởi phát bệnh từ tháng 2 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục, đồng thời trải qua nhiều đợt nhiễm trùng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi phù hợp hoàn toàn về HLA với em trai mới 1,5 tuổi, nặng 10 kg. Tuy nhiên, hai chị em bất đồng nhóm máu: người nhận mang nhóm máu O, trong khi người hiến mang nhóm máu B.

Ê kíp đã áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch nhằm giảm hiệu giá kháng thể ở người nhận.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp người hiến tủy nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Tuổi và cân nặng của người hiến, cùng tình trạng bất đồng nhóm máu giữa hai chị em, đặt ra yêu cầu phải cân nhắc kỹ phương án ghép, bảo đảm an toàn và thu được lượng tế bào gốc cần thiết.

Theo thông tin từ bệnh viện, ê kíp đã áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch nhằm giảm hiệu giá kháng thể ở người nhận. Phương án này giúp tránh phải gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc trong ngày lấy tủy, qua đó bảo tồn số lượng tế bào gốc phục vụ ca ghép. Bệnh viện cho biết đây là kỹ thuật mới, được đơn vị triển khai đầu tiên.

Với sự phối hợp của các chuyên khoa, quá trình thu hoạch tủy xương từ người em đã diễn ra thành công, tạo điều kiện thực hiện ca ghép cho chị gái.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Nhờ được theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời, sức khỏe của cháu hiện ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng các bệnh nhân được ghép tủy thành công từ nguồn tủy của anh, chị, em ruột.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đến nay đơn vị đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng đối với bệnh nhi Thalassemia, bệnh viện thực hiện 23 ca ghép đồng loại trong 24 tháng; theo đơn vị, đây là số lượng lớn nhất cả nước trong cùng khoảng thời gian.

Bệnh viện cũng cho ra viện 3 bệnh nhi được ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy từ anh, chị, em ruột phù hợp HLA 12/12.