Đổi mới từ những giờ học gần gũi với trẻ

Lựa chọn gắn bó với giáo dục mầm non, cô Bế Thị Thanh Tiệp luôn xác định tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm là những yếu tố quan trọng của người giáo viên. Với cô, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có khả năng, sở thích và tốc độ phát triển khác nhau. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, cô chú trọng thực hiện quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm, khám phá và chủ động tham gia các hoạt động học tập.

Cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo cách truyền thống, cô giáo Tiệp chủ động tìm tòi, thiết kế học liệu số, trò chơi tương tác và video giáo dục phù hợp với độ tuổi. Những nội dung học tập được chuyển tải thành các hoạt động trực quan, sinh động, giúp trẻ hào hứng tham gia, phát huy khả năng quan sát, tư duy và sáng tạo.

Điểm nổi bật trong quá trình công tác của cô giáo trẻ là tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ mới, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn giáo dục mầm non. Năm học 2025 - 2026, khi công tác tại Trường Mầm non 1-6, cô nghiên cứu và triển khai sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kho học liệu số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại lớp 5 tuổi A, Trường Mầm non 1-6, thành phố Cao Bằng”. Sáng kiến được Hội đồng khoa học cấp tỉnh công nhận theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục hướng nghiên cứu này, cô triển khai sáng kiến “Ứng dụng lập trình ROBOT VEX 123 trong tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp 5 tuổi B, Trường Mầm non 1-6, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng”. Sáng kiến được UBND phường Thục Phán đánh giá đạt theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 9/6/2026.

Việc ứng dụng AI và robot không đơn thuần là đổi mới hình thức tổ chức giờ học mà còn tạo thêm cơ hội để trẻ học tập thông qua trải nghiệm. Qua các trò chơi, trẻ được quan sát, suy nghĩ, trao đổi và phối hợp với bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, những kỹ năng như giao tiếp, hợp tác, tư duy và giải quyết vấn đề từng bước được hình thành, phát triển phù hợp với lứa tuổi.

Những nỗ lực đổi mới chuyên môn của cô được ghi nhận qua các thành tích nổi bật. Năm học 2025 - 2026, cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được khen thưởng là giáo viên có thành tích xuất sắc nhất hội thi. Trước đó, cô được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Bước sang năm học 2026 - 2027, cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp chuyển công tác về Trường Mầm non Sông Hiến. Ở môi trường mới, cô tiếp tục mang theo kinh nghiệm chuyên môn tích lũy qua quá trình công tác cùng tinh thần chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp giáo dục. Theo cô giáo Thanh Tiệp, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ luôn là mục tiêu hàng đầu, việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ. Những kinh nghiệm trong xây dựng học liệu số, tổ chức trò chơi tương tác và ứng dụng robot là nền tảng để cô tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mới.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Hiến Phùng Thị Quỳnh cho biết: Cô Tiệp là giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, tích cực học hỏi và có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, cô mạnh dạn tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp giáo dục mới vào hoạt động chuyên môn. Đây là những yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

Trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết trong phong trào

Không chỉ nỗ lực trong chuyên môn, cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp còn là đoàn viên, đảng viên trẻ tích cực trong các hoạt động tập thể. Ở mỗi vị trí công tác, cô luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp (áo xanh) cùng đồng nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy học, tạo hứng thú và khuyến khích trẻ tích cực tham gia.

Với quan niệm đổi mới giáo dục cần có sự đồng hành của tập thể, cô Thanh Tiệp tích cực trao đổi kinh nghiệm về thiết kế học liệu số, tổ chức trò chơi tương tác và ứng dụng công nghệ trong giờ học, góp phần khuyến khích đồng nghiệp mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn.

Trong công tác Đoàn, cô giáo Thanh Tiệp nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường và địa phương phát động. Cô còn tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng như phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, tiếp sức mùa thi và các phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Những nỗ lực trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng. Năm 2025, cô được Đảng ủy phường Thục Phán tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND phường Thục Phán khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

Tuổi đời còn trẻ, cô giáo Bế Thị Thanh Tiệp đang từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của một nhà giáo trong thời đại chuyển đổi số. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn lớp học cho thấy sự chủ động tìm tòi, mạnh dạn đổi mới nhằm mang đến cho trẻ những trải nghiệm học tập phong phú, phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện nay và sự tiến bộ của từng học sinh. Đó cũng là động lực để cô tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.