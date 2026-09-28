Bế tắc tại eo biển Hormuz kéo dài khiến giá vàng sáng 28/9 đồng loạt giảm

Vàng miếng SJC đang thấp nhất trong vòng một tháng qua

Sáng 28/9, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua và đang lùi về sát mốc 140 triệu đồng/lượng (giá mua vào).

Cụ thể, tại hệ thống Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tại Công ty Mi Hồng, giá vàng chỉ giảm 200.000 đồng/lượng nhưng so với một số thương hiệu khác, giá mua vào lại cao hơn và bán ra lại giảm nhẹ hơn, theo đó, giá mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá giảm tương ứng từ vài trăm đến triệu đồng mỗi lượng. Trong đó, Công ty SJC mua vào và bán ra là 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi bế tắc tại eo biển Hormuz kéo dài

Giá vàng thế giới giảm trong phiên đầu tuần sau khi đã đi xuống trong cả tuần trước, giữa bối cảnh bế tắc liên quan đến eo biển Hormuz khiến chi phí năng lượng tiếp tục ở mức cao, qua đó duy trì sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Vào lúc 21 giờ 10 phút tối 27/9 giờ New York (tức 8 giờ 10 phút giờ Việt Nam sáng 28/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.224,60 USD/ounce, giảm 1,43 %. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.218,20 đến 4.279,90 USD/ounce.

Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên sáng 28/9 tại châu Á, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,82 USD (tương đương 1,74%) lên mức 106,14 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 93,55 USD/thùng, tăng 1,14 USD (tương đương 1,23%).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios vào ngày 27/9, ông Trump cho biết Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán trong tuần này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng đề xuất hiện tại chưa đáp ứng những điều kiện mà Washington mong muốn.

Xung đột Mỹ - Iran đang bước sang tháng thứ 8, trong khi giá dầu Brent đã tăng 70% kể từ đầu năm.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options cho rằng, lợi suất cao sẽ không nhất thiết kìm hãm đà tăng của giá vàng mạnh như trước đây. Ông dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong môi trường lãi suất và lợi suất cao, nhưng có lợi cho kim loại quý này về dài hạn.

Trong khi đó, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại KCM Trade nhận định: “Trọng tâm vẫn là các vấn đề địa chính trị, giá dầu và biến động của lợi suất trái phiếu. Để giá vàng có đà tăng trưởng đáng kể, nhiều khả năng cần phải có sự sụt giảm rõ rệt ở giá dầu và/hoặc lợi suất trái phiếu.Trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động trong khoảng từ 4.200 đến 4.580 USD/ounce”.

Tuần này dự kiến có nhiều dữ liệu về kinh tế được công bố. Vào sáng 29/9, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, trong khi dữ liệu về Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ cùng Báo cáo Cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng (JOLTS) cũng sẽ được công bố. Tiếp đó, sáng 30/9 sẽ là thời điểm công bố báo cáo việc làm khu vực tư nhân cùng với số liệu cuối cùng về GDP quý II của Mỹ và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE). Sau đó, vào ngày 1/10, các nhà giao dịch sẽ tập trung chú ý đến Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) của của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) trong tháng 9 cũng như số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần lễ tin tức kinh tế sẽ khép lại vào sáng 2/10 với việc công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9.

Các chuyên gia phân tích tại BMI vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức trung bình 4.400 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng những rủi ro địa chính trị gia tăng cùng hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng quanh mốc 3.800 USD/ounce.