Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) kết thúc ngày 22-11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung về dự thảo văn kiện tổng kết.

Ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, tại một phiên làm việc của COP31. Ảnh: Kiara Worth/UN Climate Change.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết ông sẽ không trình thêm dự thảo do các bên chưa đạt đồng thuận. Theo đó, đây là lần đầu tiên kể từ hội nghị Copenhagen năm 2009, một kỳ COP kết thúc mà không có thỏa thuận chính trị chung.

Khác biệt về cách tiếp cận chuyển dịch năng lượng

Trong những ngày cuối hội nghị, khoảng 130 nước ủng hộ đề xuất đưa vào văn kiện Antalya nội dung về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, tiếp nối định hướng đã được nhất trí tại COP28 ở Dubai năm 2023. Nhóm này cũng đề nghị bỏ nội dung thúc đẩy công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon. Theo các nhà đàm phán được Reuters dẫn lời, Ả rập Saudi và một số nước sản xuất dầu phản đối việc đưa nội dung về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện, đồng thời ủng hộ việc đề cập đến công nghệ thu giữ carbon để giảm phát thải.

Dự thảo công bố sáng 22-11 vẫn đề cập đến công nghệ thu giữ carbon và không nhắc tới nhiên liệu hóa thạch. Liên minh châu Âu (EU), một số quốc đảo nhỏ và các nước dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu cho biết họ không thể chấp nhận dự thảo này. Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen, người chủ trì đàm phán tại COP31, cho rằng lập trường của nhiều bên về các vấn đề then chốt khiến việc tìm kiếm thỏa hiệp trở nên khó khăn.

Đáng chú ý năm nay, Mỹ không cử phái đoàn tới Antalya. Một số nhà đàm phán nhận định việc thiếu sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc, từng giúp thu hẹp bất đồng tại các kỳ COP trước, cũng làm giảm khả năng tìm được phương án dung hòa. Ngày 23-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ thất vọng về kết quả hội nghị và kêu gọi duy trì niềm tin vào tiến trình đa phương.

Vai trò của khuôn khổ đa phương

Sau hội nghị, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cho biết ông đã tham vấn các chuyên gia về những nội dung có thể cải tổ. Theo ông, cơ chế ra quyết định dựa trên đồng thuận vẫn có thể vận hành.

Chi phí cạnh tranh của năng lượng tái tạo đang thúc đẩy đầu tư vào nguồn điện sạch, trong khi một số chính phủ hợp tác theo nhóm để triển khai các sáng kiến về lưới điện, giảm phát thải khí mê-tan và chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuvalu, quốc đảo Thái Bình Dương chịu tác động của nước biển dâng, dự kiến đăng cai một hội nghị về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch vào năm 2027.

Đối với các quốc đảo như Tuvalu và Fiji, COP vẫn là diễn đàn để đưa nhu cầu tài chính thích ứng ra trước cộng đồng quốc tế. Trưởng đoàn đàm phán Fiji Sivendra Michael cho rằng khuôn khổ này vẫn cần thiết để các bên cùng bàn cách thực hiện những cam kết đã đạt được.

Dù các cam kết khí hậu đã đạt được vẫn còn hiệu lực sau Antalya, việc thực hiện chúng phụ thuộc vào những quyết định cụ thể về giảm phát thải và tài chính thích ứng. Với các quốc đảo thấp, tiến độ thu xếp nguồn vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm họ có thể triển khai các công trình bảo vệ bờ biển và hạ tầng thiết yếu trước nước biển dâng.