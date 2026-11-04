Bế tắc chính trị tại Thụy Điển tiếp tục kéo dài

Quốc hội Thụy Điển hiện rơi vào thế bế tắc khi hai khối chính trị có tương quan lực lượng gần như ngang nhau. Theo quy định của Hiến pháp nước này, một ứng cử viên Thủ tướng sẽ bị bác bỏ nếu có đa số nghị sĩ trong tổng số 349 thành viên Quốc hội bỏ phiếu chống. Trong cuộc bỏ phiếu mới nhất, 324 nghị sĩ đã phản đối đề cử.

Kết quả này cho thấy những khó khăn mang tính cơ cấu mà chính trường Thụy Điển đang phải đối mặt. Đảng Trung tâm, vốn có truyền thống đóng vai trò cầu nối giữa các lực lượng chính trị, đã nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận giữa hai khối nhằm phá vỡ thế bế tắc sau bầu cử. Tuy nhiên, bất đồng sâu sắc về các chính sách đối nội cũng như vấn đề hợp tác giữa các đảng khiến các nghị sĩ không sẵn sàng ủng hộ chính phủ do bà đề xuất.

Về bước đi tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng tạm quyền tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ. Cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ là bước tiếp theo trong quy trình hiến định của Thụy Điển, theo đó có tối đa 4 lần đề cử Thủ tướng trước khi nước này phải tổ chức bầu cử bất thường.

Thụy Điển từng trải qua những cuộc thương lượng thành lập chính phủ kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quyết sách quan trọng về hội nhập an ninh châu Âu và kinh tế trong nước đang chờ được thông qua, sức ép đối với các chính trị gia tại Stockholm ngày càng gia tăng. Các bên dự kiến tiến hành tham vấn chính thức trong tuần này nhằm tìm kiếm một liên minh cầm quyền khả thi. Dù vậy, với tương quan lực lượng sít sao tại Quốc hội, Thụy Điển vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị.