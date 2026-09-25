Bé sơ sinh mắc bệnh hiếm gặp, da bong như vảy cá

Ngày 25-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa điều trị và chăm sóc một bé trai sơ sinh mắc bệnh vảy cá dạng phiến. Đây là loại bệnh hiếm gặp về da, khiến da của trẻ khô và bong vảy giống vảy cá.

Bé trai chào đời với lớp da bong tróc, khô, nứt nẻ.

Theo đó, ngày 6-9, chị T.T.H.N. (45 tuổi) sinh mổ một bé trai 3,1kg khi thai kỳ mới 35 tuần. Ngay sau sinh, trẻ suy hô hấp, da bị khô, nứt nẻ, căng bóng, mi mắt bị lộn và môi bị kéo căng.

Sau khi được da kề da với mẹ, trẻ được chuyển đến Khoa Bệnh lý Sơ sinh. Các bác thăm khám cho trẻ và nghi ngờ triệu chứng của bệnh lý vảy cá bẩm sinh. Trẻ được chăm sóc da tích cực, chú trọng giữ ẩm, hạn chế mất nước qua da và bảo vệ hàng rào da.

Song song đó, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các dấu hiệu suy hô hấp. Ê-kíp điều trị thường xuyên đánh giá tình trạng và các dấu hiệu nhiễm trùng da để kịp thời xử trí.

Lớp da toàn cơ thể của trẻ căng bóng, khô, bong vảy như vảy cá.

Theo BS-CK2 Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Bệnh lý Sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lamellar Ichthyosis là một thể bệnh hiếm gặp của nhóm vảy cá bẩm sinh, có liên quan đến yếu tố di truyền.

Triệu chứng biểu hiện ngay sau sinh với tình trạng da khô, căng bóng, bong vảy hoặc được bao phủ bởi một lớp màng. Một số trẻ mắc bệnh hiếm gặp này còn có thể bị lộn mi, lộn môi, gây ảnh hưởng đến mắt, bú hoặc vận động.

Ở trường hợp nặng, tổn thương hàng rào bảo vệ da còn làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng. Đặc biệt, ở trẻ sinh non, hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện nên việc chăm sóc cần cẩn thận và đúng hướng dẫn.

Trải qua 1 tuần chăm sóc sát sao, tình trạng da và mắt của trẻ cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ được xuất viện sau 12 ngày điều trị.

Sau 12 ngày điều trị, trẻ được xuất viện.

“Những ngày con nằm viện, mỗi ngày, tôi đều mong tình hình tiến triển. Đến khi được nhìn thấy da con cải thiện, con bú được, hô hấp ổn định, tôi mới nhẹ lòng”, người mẹ xúc động chia sẻ.

Sau khi xuất viện, trẻ cần tiếp tục được chăm sóc và dưỡng ẩm da theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Huyền Dung khuyến cáo, khi cha mẹ phát hiện trẻ sơ sinh có những biểu hiện bất thường như da căng bóng, khô nhiều, bong vảy, đỏ da, nứt da hoặc thay đổi màu sắc da, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc bôi, kem điều trị da hoặc các sản phẩm dân gian khi chưa được bác sĩ hướng dẫn.