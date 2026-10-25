Bệ phóng tên lửa đạn đạo bắn đạn dẫn đường cỡ nhỏ: Bước tiến vượt bậc, linh hoạt đa cỡ đạn

Bệ phóng tên lửa đạn đạo bắn đạn dẫn đường cỡ nhỏ. Ảnh: en.shiftdelete.net

Sự kết hợp hoàn hảo giữa bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ITBM-600 và đạn pháo phản lực dẫn đường TRG-122 cỡ 122mm trong đợt thử nghiệm mới nhất tại Đông Kalimantan không chỉ khẳng định khả năng tác chiến đa dạng của quân đội Indonesia mà còn mở ra kỷ nguyên hỏa lực chính xác linh hoạt vượt trội cho pháo binh khu vực.

Trọng tâm của đợt bắn thử nghiệm thực địa này là việc lực lượng pháo binh Indonesia triển khai thành công đạn pháo phản lực TRG-122 từ xe phóng thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật ITBM-600.

Xe phóng ITBM-600 vốn là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật KHAN do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Việc tích hợp thành công đạn rocket cỡ 122mm lên một nền tảng bệ phóng hạng nặng chuyên dùng cho tên lửa đạn đạo đường kính 610mm chứng minh tính mô-đun hóa cực cao của hệ thống, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và linh hoạt chuyển đổi giữa hỏa lực tầm xa chiến lược và tấn công chính xác chiến thuật.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo bắn đạn dẫn đường cỡ nhỏ: Bước tiến vượt bậc, linh hoạt tác chiến pháo binh của Indonesia. ẢNH: Tiểu đoàn Pháo binh 22/Kesumawira/go.kompas.com

Về mặt công nghệ, đạn pháo phản lực TRG-122 là dòng vũ khí dẫn đường thế hệ mới với trọng lượng khoảng 76kg và chiều dài tương thích tiêu chuẩn pháo 122mm.

Khác biệt hoàn toàn so với các loại rocket truyền thống vốn dựa vào mật độ bắn để áp đảo, TRG-122 được trang bị hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh GPS kết hợp GLONASS và quán tính INS.

Công nghệ này giúp quả đạn đạt độ chính xác cao với bán kính sai số (CEP- Circular Error Probable) cực thấp, tối thiểu hóa thiệt hại phụ cận.

Đạn sở hữu tầm bắn hiệu quả từ 13 đến 30km, mang theo đầu nổ phá mảnh tích hợp hàng nghìn viên bi thép có khả năng tiêu diệt các mục tiêu điểm như đồn bốt, trận địa pháo, xe thiết giáp nhẹ và hạ tầng chỉ huy đối phương.

Indonesia thử thành công bệ phóng tên lửa đạn đạo bắn đạn dẫn đường cỡ nhỏ. Ảnh: defencesecurityasia.com

Trong khi đó, bệ phóng ITBM-600 đóng vai trò là "trái tim" điều khiển hỏa lực. Khung gầm xe việt dã 8x8 hạng nặng này không chỉ mang theo các đạn tên lửa đạn đạo tầm xa tới 280km mà còn có khả năng gắn các cụm ống phóng mô-đun hóa chứa nhiều loại đạn cỡ nhỏ hơn như TRG-122 hay TRLG-230.

Nhờ hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động và tính toán phần tử bắn kỹ thuật số, xe phóng có thể chuyển trạng thái từ di chuyển sang sẵn sàng khai hỏa trong thời gian cực ngắn.

Cuộc thử nghiệm thành công tại Đông Kalimantan là bước tiến chiến lược giúp quân đội Indonesia hiện đại hóa lực lượng pháo binh, đảm bảo khả năng răn đe và bảo vệ an ninh lãnh thổ một cách chủ động.

(Theo turdef.com, defencesecurityasia.com, go.kompas.com, en.shiftdelete.net)