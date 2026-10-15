Bệ phóng nghệ thuật cho thế hệ trẻ

Chương trình do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO TP. Hà Nội và sự bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa cuộc thi, ông Trương Minh Tiến - Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP. Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức nghiêm túc, minh bạch để phát động phong trào ca hát sâu rộng trong nhà trường, giúp học sinh rèn luyện sự tự tin và tiếp cận các giá trị nhân văn.

Từ góc độ chuyên môn, TS. NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: "Việc mở rộng nội dung từ thanh nhạc sang cả biểu diễn nhạc cụ là bước tiến quan trọng. Mục tiêu hướng tới là học sinh khi tốt nghiệp trung học biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, tạo nên thế hệ công dân toàn cầu tự tin hội nhập bằng âm nhạc".

Nhà báo, nhà văn Hoàng Dự – Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng BTC chia sẻ, giải thưởng chỉ là cột mốc ghi nhận ban đầu. Sau cuộc thi, BTC sẽ phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các đơn vị tạo điều kiện cho các em tham gia sự kiện, giao lưu nghệ thuật và ghi hình để tiếp tục rèn luyện và lan tỏa năng khiếu.

Nhà văn Hoàng Dự – Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Cuộc thi áp dụng mô hình tổ chức linh hoạt kết hợp giữa thi trực tuyến và biểu diễn trực tiếp. Thí sinh được tham gia ở nhiều hình thức biểu diễn: thanh nhạc (cá nhân hoặc nhóm tối đa 8 người), nhạc cụ (độc tấu hoặc hòa tấu lên tới 10 thành viên) và các tiết mục âm nhạc tổng hợp.

Đáng chú ý, các em có thể tự do thể hiện phong cách qua 5 nhóm thể loại chính gồm: nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng và nhạc quốc tế bằng cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ. Hệ thống giải thưởng được phân chia rõ theo từng cấp học nhằm bảo đảm tính tương quan lực lượng và sự công bằng trong đánh giá.

Hành trình cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng thi nối tiếp trước khi khép lại bằng đêm Gala công diễn: Vòng sơ khảo online (20/10/2026 - 10/12/2026): Thí sinh quay video mộc (khung hình đứng, không qua cắt ghép hay sử dụng công cụ chỉnh giọng), đăng lên mạng xã hội kèm bộ hashtag quy định và gửi liên kết về hệ thống. Tổng điểm vòng này là 120 điểm (100 điểm từ Hội đồng chuyên môn và 20 điểm bình chọn cộng đồng). Ban tổ chức cam kết thắt chặt minh bạch, loại bỏ điểm tương tác nếu phát hiện gian lận. Kết quả dự kiến công bố ngày 16/1/2027.

Vòng bán kết (cuối tháng 1/2027): Các thí sinh xuất sắc nhất hội tụ để tranh tài biểu diễn trực tiếp.

Vòng chung kết (tháng 3/2027): Yêu cầu trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới, khuyến khích dàn dựng công phu cùng vũ đoàn. Tất cả các phần thi trực tiếp đều đòi hỏi khắt khe về bản quyền tác phẩm và sự trung thực.

Đêm Gala và trao giải sẽ diễn ra tối 24/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.