Khu nhà xưởng được một doanh nghiệp FDI thuê phục vụ sản xuất. Ảnh: Ngọc Liên

Để cụ thể hóa được Nghị quyết số 10, thành phố đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển vùng động lực nhằm đón đầu xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Tạo không gian đầu tư thuận lợi

Với mục tiêu ưu tiên thu hút các dự án lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh, logistics… cùng việc sở hữu hệ thống hạ tầng đa phương thức hiện đại, đồng bộ với hạt nhân là Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hàng loạt khu công nghiệp (KCN) được quy hoạch, tạo quỹ đất dồi dào đang là lợi thế cạnh tranh mới cho Đồng Nai hình thành các vùng động lực mang tầm quốc tế, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Đánh giá về những điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư tại Đồng Nai, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố Phạm Việt Phương cho biết: Đồng Nai có nền tảng phát triển công nghiệp lâu năm. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp FDI hình thành từ sớm và đến nay có quy mô khá lớn, lực lượng lao động kỹ thuật và hệ thống doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hỗ trợ tương đối đa dạng sẽ là lợi thế cho các nhà đầu tư mới triển khai dự án, bởi có nhiều cơ hội kết nối với các nhà cung cấp, khách hàng, dịch vụ logistics, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng hiện hữu.

Ngoài ra, Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có những lợi thế từ Sân bay Long Thành, hệ thống đường cao tốc, cảng biển, logistics và các dự án hạ tầng liên vùng đang được đầu tư, hệ thống các KCN hiện hữu và các KCN được quy hoạch phát triển trong thời gian tới, cùng với khả năng cung cấp nhiều hình thức mặt bằng đầu tư như: Hệ thống nhà xưởng, kho bãi, logistics và dịch vụ hỗ trợ ngày càng phát triển… sẽ tiếp tục là một lợi thế cạnh tranh của Đồng Nai trong thu hút các dự án công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Nhận định về Đồng Nai tại Hội nghị gặp gỡ giữa thành phố Đồng Nai và doanh nghiệp Hàn Quốc, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tea cho rằng: Đồng Nai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với những lợi thế như sự kết nối của Sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển phát triển. Đây là cơ hội để thành phố chuẩn bị vươn mình trở thành một cửa ngõ mới, một trung tâm logistics trọng điểm của khu vực phía Nam, nơi hội tụ con người và mở ra những triển vọng phát triển trong tương lai.

Phát triển dòng vốn FDI theo tinh thần Nghị quyết số 10

Nghị quyết số 10 đã xác định phát triển kinh tế FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến.

Công nhân Công ty TNHH Coherent Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 sử dụng hệ thống công nghệ sản xuất hiện đại.

Từ những nhận định nêu trên, thành phố đã có những định hướng chiến lược để khai thác, phát triển dòng vốn FDI theo tinh thần Nghị quyết số 10. Một trong những quan điểm phát triển tiên quyết của lãnh đạo thành phố là xác định nguyên tắc: Phát triển KCN phải đặt trong tổng thể không gian phát triển của thành phố. Đầu tư KCN phải gắn với các vùng động lực và thu hút FDI phải trở thành đòn bẩy nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thông tin về chiến lược phát triển kinh tế FDI của thành phố thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: Đồng Nai đang tập trung thực hiện một số định hướng nhằm tạo sự đột phá cho kinh tế FDI của địa phương. Cụ thể: Đồng Nai sẽ tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo các vùng động lực mới làm nền tảng thu hút chuỗi đầu tư giá trị cao; định hướng, tổ chức lại không gian phát triển theo các vùng động lực có tính liên kết cao. Đồng thời phân định rõ không gian phát triển kinh tế ở từng khu vực của thành phố. Những không gian này sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc để thu hút các dòng vốn FDI chiến lược trong dài hạn.

Cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, Đồng Nai sẽ tái cấu trúc hệ thống KCN theo các chuẩn mực ngành công nghiệp tương lai đồng bộ với hạ tầng của toàn thành phố. Quan điểm của thành phố là quy hoạch KCN phải đi trước một bước và đi đúng hướng. Việc lựa chọn vị trí, quy mô, tiêu chuẩn hạ tầng và định hướng ngành nghề của từng KCN phải căn cứ vào nhu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu và các ngành công nghiệp chiến lược mà Đồng Nai định hướng ưu tiên thu hút, như: bán dẫn, điện tử, AI, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ và logistics hiện đại.

Ngoài ra, để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, Đồng Nai chủ động đổi mới tư duy từ “giải quyết thủ tục” sang “đồng hành kiến tạo dự án”. Đồng Nai xác định không thụ động chờ nhà đầu tư, mà chủ động “dọn tổ đón đại bàng”, tận dụng tối đa các cơ chế mới của Trung ương để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng; đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị điều kiện hạ tầng, nguồn nhân lực cho đến khâu triển khai, đảm bảo mọi dự án FDI chiến lược đều được tạo điều kiện phát triển tốt nhất.

Thành phố Đồng Nai hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với hơn 2,3 ngàn dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 47 tỷ USD. Trong 10 tháng của năm 2026, Đồng Nai thu hút FDI đạt hơn 2,5 tỷ USD, đạt trên 80% kế hoạch năm 2026. Dòng vốn đăng ký tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.