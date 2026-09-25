'Bệ phóng' chiến lược trong nền kinh tế Halal

Hội chợ triển lãm Halal.

Nhận định về triển vọng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Chủ tịch MATRADE, ông Reezal Merican Naina Merican khẳng định, Việt Nam là đối tác Halal rất tiềm năng và có thể trở thành “bệ phóng” chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.

Trả lời báo chí tại sự kiện, ông Reezal Merican cho rằng, với quy mô dân số cùng tốc độ hiện đại hóa và chuyển dịch kinh tế ấn tượng, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến quan trọng trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Hiện tại, cơ quan cấp chứng nhận Halal của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với Cơ quan Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM). Quá trình hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ triển khai mạnh mẽ từ cấp Chính phủ (G2G) làm nền tảng, từ đó lan tỏa sang kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào hệ sinh thái Halal quốc tế.

MIHAS 2026 dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan từ 45 quốc gia và 1.700 doanh nghiệp trưng bày tại 2.000 gian hàng. Sự kiện đặt mục tiêu đạt tổng doanh số giao dịch thương mại khoảng 1,24 tỷ USD xuyên suốt các hoạt động triển lãm và kết nối kinh doanh.