'Bệ phóng' chiến lược ở Huế đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Trường ĐH Ngoại ngữ Huế phối hợp cùng nhiều tỉnh thành thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông.

Dẫn dắt lộ trình nâng chuẩn ngoại ngữ

Thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8277/BGDĐT-ĐANN của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐH Ngoại ngữ Huế) đã khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động nhằm đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục.

PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lộ trình được thiết kế bài bản nhằm tích hợp tiếng Anh vào toàn bộ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý hành chính và phục vụ cộng đồng.

Không chỉ chuẩn hóa nội bộ, nhà trường còn đảm nhận sứ mệnh hạt nhân trong việc kết nối, hỗ trợ các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học tại TP Huế và trên phạm vi cả nước.

Trường ĐH Ngoại ngữ khảo sát năng lực tiếng Anh miễn phí cho giáo viên phổ thông các môn học khác tại TP Hà Nội tháng 7/2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, nhà trường triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp: nâng cao nhận thức truyền thông, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn và đổi mới toàn diện chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như hình thức kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cấp hạ tầng số và tăng cường hợp tác quốc tế được xác định là động lực then chốt tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế đã chủ động nâng cao năng lực số cho đội ngũ giảng viên thông qua các hội thảo chuyên đề về cải tiến chương trình và khai thác nguồn học liệu mở. Đội ngũ chuyên gia của trường đã hoàn thiện hệ thống chương trình bồi dưỡng đa dạng, bao gồm: Tiếng Anh tổng quát (General English), Tiếng Anh chuyên ngành (ESP), Tiếng Anh phục vụ giảng dạy chuyên ngành (ECTeach) và Năng lực kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI Assessment).

Khẳng định vai trò nòng cốt trong toàn hệ thống Đại học Huế, đầu tháng 9/2026, nhà trường đã phối hợp cùng Đại học Huế tổ chức thành công Hội nghị nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trực tiếp tham mưu xây dựng lộ trình nâng chuẩn tiếng Anh cho sinh viên.

Nhà trường phối hợp cùng Đại học Huế tổ chức thành công Hội nghị Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Đại học Huế.

Trọng tâm của chiến lược là nâng cao năng lực cho sinh viên khối ngành sư phạm nhằm bảo đảm các em có đủ khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông sau khi tốt nghiệp, đồng thời chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động chia sẻ học liệu mở và hỗ trợ các trường đại học thành viên triển khai giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP) trước khi tiến lên giai đoạn giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (EMI).

Lan tỏa mô hình toàn quốc và đặt nền móng chuẩn hóa chính sách vĩ mô

Vượt ra khỏi phạm vi khu vực, nhà trường đã khẳng định uy tín chuyên môn trên quy mô toàn quốc khi phối hợp với các Sở GĐ&ĐT để khảo sát và tư vấn lộ trình bồi dưỡng giáo viên. Từ tháng 6 đến tháng 7/2026, nhà trường cùng với doanh nghiệp công nghệ hoàn thành khảo sát trực tuyến 4 kỹ năng cho 59.562 giáo viên tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đồng Nai, Hà Nội và Lạng Sơn.

Trường ĐH Ngoại ngữ Huế ứng dụng AI để khảo sát năng lực tiếng Anh miễn phí cho giáo viên phổ thông các môn học khác ở tỉnh Đồng Nai.

Dựa trên kết quả phân loại theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, nhà trường đề xuất lộ trình bồi dưỡng phân tầng khoa học: ưu tiên củng cố tiếng Anh tổng quát cho giáo viên dưới Bậc 3/6 (B1) và tập trung ngay vào năng lực dạy học chuyên ngành (ECTeach) cho lực lượng đã đạt từ Bậc 3/6 trở lên.

Theo PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, một bước đột phá mang tính công nghệ là việc nhà trường phát triển phần mềm chuyên biệt "ECTeach" (English for Content Teaching), thiết kế chi tiết cho từng môn học như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lí từ cấp tiểu học đến THPT. Công cụ này giúp giáo viên dễ dàng tự học và áp dụng phương pháp tích hợp nội dung - ngôn ngữ (CLIL).

Ở cấp độ quản lý vĩ mô, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế đã duy trì mối quan hệ phối hợp chiến lược vô cùng chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã sát cánh cùng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong việc khảo sát, phân bậc năng lực cho gần 60.000 giáo viên phổ thông, làm cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ tham mưu chính sách triển khai Đề án trên toàn quốc.

Trường chủ trì xây dựng chuẩn khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài từ bậc Đại học đến Tiến sĩ cho Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, nhà trường cũng làm việc trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học để nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cấp độ đạt được đối với các cơ sở giáo dục đại học khi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, đi kèm hệ thống minh chứng cụ thể. Bộ tiêu chuẩn này dự kiến sẽ sớm được chính thức ban hành kèm theo Thông tư của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới, hứa hẹn tạo nên hành lang pháp lý và kỹ thuật vững chắc cho giáo dục đại học Việt Nam.