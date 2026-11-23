Bề mặt kim loại gương đen của Gỗ Minh Long là một phần trong thiết kế pavilion

Đương đại không có nghĩa là tách rời di sản

Sáng tạo trong một không gian di sản luôn đặt ra bài toán về giới hạn. Công trình mới cần thể hiện được tinh thần của thời đại, nhưng không thể vì thế mà lấn át cảnh quan và những giá trị đã hiện diện từ lâu. Tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nơi mỗi hàng cây, góc phố đều mang dấu ấn riêng, yêu cầu ấy càng trở nên rõ ràng.

Pavilion Nghệ thuật Art Hanoi 2026, một công trình thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 "Thăng Long Kẻ Nghệ", là cách KTS Trần Ngọc Linh (Idee Architects) tiếp cận bài toán này. Thay vì tạo ra một hình khối kiến trúc nổi bật để thu hút sự chú ý, nhóm thiết kế tổ chức pavilion như một "khu rừng" hình học, với những cấu trúc đan xen, nhịp điệu và khoảng mở. Tác phẩm của 10 nghệ sĩ được đặt tại đây trong mối liên hệ với nhau và với cảnh quan xung quanh.

Vải sáng màu và những mảng vách kim loại gương đen được kết hợp để tạo nên sự tương phản về chất cảm. Một bên nhẹ, mềm, có tính bao bọc; bên còn lại trầm, bóng và phản chiếu. Đặc biệt, kim loại gương đen không đơn thuần tạo hiệu ứng thị giác mà còn đưa hình ảnh cảnh quan xung quanh vào bên trong công trình. Ranh giới giữa pavilion và môi trường hiện hữu vì thế trở nên “mềm mại” hơn.

Cách xử lý này cho thấy tinh thần đương đại không nhất thiết phải được thể hiện bằng sự đối lập với di sản. Kiến trúc mới vẫn có thể mang dấu ấn thời đại, miễn là tìm được cách hiện diện phù hợp với bối cảnh và tôn trọng những gì đã có.

Vật liệu mới, những cách biểu đạt mới

Hệ vách kim loại trong công trình sử dụng thiết kế MT 8199 Black Mirror thuộc bộ sưu tập Metallica của Gỗ Minh Long. KTS Trần Ngọc Linh chia sẻ: "Khác với gương sáng hay inox có độ phản chiếu mạnh, dễ tạo cảm giác sắc nét hoặc phô trương, kim loại gương đen cho hình ảnh trầm hơn, mờ hơn và có chiều sâu thị giác. Nhờ đó, ranh giới thực của không gian trở nên khó xác định, các lớp vách như được kéo dài và nhân lên".

Trong cách sắp đặt của kiến trúc sư, bề mặt bóng gương còn phát huy hiệu ứng khi đặt cạnh các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Khổng Đỗ Tuyền. Hình ảnh phản chiếu đưa thêm những mặt khuất của tác phẩm vào tầm nhìn, giúp người xem nhận diện hình khối và đường nét từ nhiều góc độ. Cảnh quan, kiến trúc, tác phẩm và người thưởng lãm cùng xuất hiện trong một trường nhìn, tạo nên những trải nghiệm khác nhau tùy vị trí quan sát.

Kiến trúc, nghệ thuật và những tương tác của người xem trở thành một trải nghiệm tổng thể

Metallica là bộ sưu tập laminate kim loại thật được Gỗ Minh Long phát triển cho lĩnh vực nội thất, với 132 thiết kế thuộc bốn nhóm bề mặt: bóng gương, vân xước, trang trí và sóng nước. Việc một vật liệu nội thất được đưa vào công trình nghệ thuật công cộng cho thấy khả năng ứng dụng của vật liệu không nhất thiết phải giới hạn trong những mục đích ban đầu. Khi được đặt vào một ý tưởng thiết kế phù hợp, đặc tính bề mặt có thể trở thành phương tiện biểu đạt, góp phần định hình cảm xúc và ngôn ngữ của công trình.

Vật liệu là chất liệu cho sáng tạo

Với Gỗ Minh Long, phát triển vật liệu mới là quá trình tìm tòi những giá trị thẩm mỹ và khả năng biểu đạt của bề mặt gỗ nội thất. Theo đuổi định hướng “Thời trang cho nội thất”, thương hiệu chú trọng xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng cho mỗi bộ sưu tập, để vật liệu có giá trị sử dụng và mang trong mình những gợi ý sáng tạo dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế.

Art Hanoi 2026 thu hút đông đảo khán giả ghé thăm

Từ nền tảng nghiên cứu ấy, Gỗ Minh Long mong muốn mở rộng đối thoại giữa vật liệu nội thất với kiến trúc, nghệ thuật và đời sống đương đại. Mỗi lần bước vào một bối cảnh sáng tạo mới cũng là dịp để những đặc tính vốn có được nhìn nhận dưới góc độ khác, qua đó tìm thấy những khả năng ứng dụng chưa từng được khai thác.

Song song với việc cập nhật tư duy thiết kế đương đại, Gỗ Minh Long dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa và thẩm mỹ bản địa. Thương hiệu mong muốn những cảm hứng từ văn hóa Việt không chỉ dừng lại ở họa tiết hay hình thức trang trí, mà được chắt lọc thành tư duy thiết kế và ngôn ngữ vật liệu. Để từ đó, vật liệu do người Việt nghiên cứu và phát triển có thể mang một dấu ấn riêng, đóng góp vào dòng chảy sáng tạo bằng chính bản sắc của mình.