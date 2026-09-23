Bè mảng vẫn nổ máy khi dạt vào bờ, ngư dân 64 tuổi mất liên lạc

Tối 23/9, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết, địa phương đang phối hợp Đồn Biên phòng 152 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) xác minh chủ bè mảng trôi dạt vào bờ biển và các thông tin liên quan.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một bè mảng trôi dạt vào khu vực bờ biển xóm 10, xã Diễn Thành cũ, nay thuộc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Điều bất thường là thời điểm được phát hiện, trên bè không có người nhưng động cơ vẫn đang hoạt động. Người dân sau đó thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Chiếc bè mảng vẫn hoạt động trôi dạt vào bờ biển xã Diễn Châu.

Theo thông tin ban đầu, chiếc bè mảng trên của một ngư dân ở xã Hải Châu, Nghệ An.

Nguồn tin cho biết, chính quyền xã Hải Châu đang phối hợp với bộ đội biên phòng và các địa phương lân cận tổ chức tìm kiếm ông B.V.M (64 tuổi, trú ở thôn Hùng Chiến, xã Hải Châu).

Sáng cùng ngày, ông M. điều khiển bè mảng ra biển khai thác hải sản. Đến trưa, gia đình mất liên lạc với ông. Sau đó, chiếc bè mảng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Diễn Châu, trong khi không có người trên bè.

Các lực lượng đang tiếp tục xác minh, tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.