Cùng dự lễ có Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Công Dẫn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Thị Hương Bình; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân khu vực xã Bom Bo và các địa bàn lân cận.

Tại lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết có chủ đề "Bom Bo - Nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai", người dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc: chiếu sử thi “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước”; các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu đến dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng các đại biểu đến dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đồng chí Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và các đồng chí Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhận định: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi ngày 24-11 hằng năm chính thức được Bộ Chính trị chọn là ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, lần đầu tiên người dân cả nước được nghỉ lễ, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố năm 2026. Ảnh: Công Nghĩa

Đây là sự kiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển. Một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa, mà còn được thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, tuần lễ đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, bản sắc văn hóa các dân tộc được hội tụ, lan tỏa; góp phần tăng cường sự gắn kết, hiểu biết, tôn trọng giữa các cộng đồng dân cư, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo nhân dân. Chính sự tham gia nhiệt tình ấy đã làm nên sức sống của tuần lễ, khẳng định văn hóa không chỉ là những di sản của quá khứ mà đang được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong cuộc sống hôm nay.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, điều ý nghĩa nhất mà tuần lễ mang lại chính là sự gắn kết cộng đồng, tinh thần sẻ chia, niềm tự hào về quê hương và ý thức cùng nhau xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp. Dù khác nhau về phong tục, tập quán, mỗi cộng đồng dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng, nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc Việt Nam, chung tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên. Đó chính là nền tảng, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, lễ bế mạc được tổ chức tại xã Bom Bo càng làm cho ý nghĩa của tuần lễ thêm sâu sắc. Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm đặc sản địa phương và các hoạt động văn hóa bên lề lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Trong những năm tháng chiến tranh, đại đoàn kết là sức mạnh để dân tộc vượt qua gian khổ, giành độc lập, tự do thì trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh ấy phải tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết khép lại, nhưng những giá trị văn hóa được tôn vinh, tình cảm được kết nối và tinh thần đoàn kết được lan tỏa cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống xã hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Để có được những kết quả và dấu ấn tốt đẹp của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, UBND thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Công Nghĩa

Chủ tịch UBND thành phố trân trọng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị tổ chức và lực lượng phục vụ; sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp; sự đóng góp tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ, các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bom Bo đã chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo nên một lễ bế mạc trang trọng, đậm đà bản sắc, thắm tình đoàn kết trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được gìn giữ, phát huy; tình đoàn kết giữa các dân tộc, các cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt; mỗi người dân thành phố luôn tự hào về quê hương, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn người xem tại Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Công Nghĩa

Đông đảo người dân đến dự Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Công Nghĩa