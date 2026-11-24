Tối 24-11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang tổ chức lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phường Nam Nha Trang năm 2026 gồm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và an sinh xã hội như: Triển lãm ảnh Lễ hội Cầu Ngư - hò bá trạo thu hút hơn 1.000 người dự khai mạc; Hội thao - Trò chơi dân gian thu hút gần 1.000 vận động viên tranh tài; Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về di sản văn hóa với 100 học sinh tham gia; Hội thi Bánh dân gian; khởi công xây tặng 1 nhà Nghĩa tình cựu chiến binh, 1 nhà Đại đoàn kết; cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian phục vụ người dân và du khách mỗi tối... Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Lãnh đạo phường thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn lửa đoàn kết.

Trước đó, từ ngày 7-11, tại các khu dân cư trên địa bàn phường diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam như: Ra quân làm sạch đường phố, khu dân cư với tổng số gần 10.000 lượt người; biểu diễn hơn 160 tiết mục văn nghệ; tổ chức nhiều bữa cơm Đại đoàn kết; tặng hơn 1.400 suất quà trị giá hơn 430 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Các đại biểu và người dân tham gia nhảy sạp.

Tại lễ bế mạc, các đại biểu, người dân và du khách được xem nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam; tham gia nghi thức thắp sáng ngọn lửa đoàn kết; giao lưu nhảy sạp...

Lãnh đạo phường trao giải toàn đoàn cho các đội xuất sắc trong Hội thao - Trò chơi dân gian.

Lãnh đạo phường trao giải A cho các đội đạt giải tại Hội thi bánh dân gian.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải ở từng môn thi tại Hội thao - Trò chơi dân gian và trao giải A, B, C cho các đội thi đạt giải tại Hội thi bánh dân gian.