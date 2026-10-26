Bế mạc Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026

Lễ hội danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 do UBND xã Phú Xuyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 26-10.

Không gian Lễ hội danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, lan toả những giá trị của các làng nghề truyền thống, giới thiệu, quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực… diễn ra sôi nổi để lại tình cảm, dấu ấn đối với người dân, du khách thập phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung phát biểu bế mạc lễ hội. Ảnh: PV

Phát biểu bế mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa địa phương với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Lễ hội đã quy tụ 100 gian hàng tiêu chuẩn; 20 gian hàng ẩm thực; 1 khu đình cổ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề và văn hoá, nghệ thuật truyền thống; 6 không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề đặc trưng, tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự bế mạc Lễ hội danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Ngoài ra, không gian lễ hội còn bố trí các khu tiểu cảnh: Chợ Đồng Xuân, con đường ánh sáng, cầu Nhật Tân, Khuê Văn Các, cổng làng Đường Lâm, khu sinh vật cảnh, khu tiểu cảnh tăm hương... góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, bản sắc văn hoá đặc trưng của vùng đất, con người Hà Nội.

Tổng giá trị hàng hoá trưng bày tại lễ hội khoảng 100 tỷ đồng; trong suốt thời gian diễn ra lễ hội doanh thu của các gian hàng đạt khoảng hơn 5 tỷ đồng; lễ hội đã thu hút khoảng trên 4 vạn lượt du khách từ khắp mọi miền đến tham quan, mua sắm.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội được thực hiện tốt. Với sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên trao biểu trưng doanh nghiệp trúng đấu giá sản phẩm làng nghề truyền thống ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2026 với số tiền 202 triệu đồng. Ảnh: PV

Lãnh đạo xã Phú Xuyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức và tham gia các hoạt động của lễ hội. Ảnh: PV

Tại lễ bế mạc, UBND xã Phú Xuyên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức và tham gia các hoạt động của lễ hội; đồng thời trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, 45 ngày cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai, các phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản, đặc sản trên địa bàn.