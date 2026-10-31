Bế mạc, trao giải Hội thao Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Đồng chí Tôn Thiện Đồng (thứ 7 từ trái sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao HCV môn bóng chuyền hơi cho Đội Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao huy chương Vàng kéo co cho Đội Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết, trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thao. Tham gia hội thao, 10 đơn vị tranh tài ở cả 2 môn kéo co và bóng chuyền hơi nam, nữ. Các trận đấu diễn ra hào hứng, quyết liệt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao huy chương Bạc cho Đội bóng chuyền hơi Văn phòng Tỉnh ủy

Ở môn kéo co, các đội thể hiện sức mạnh, sự đồng lòng và phối hợp nhịp nhàng trong từng lượt tranh tài. Trong khi đó, môn bóng chuyền hơi nam, nữ mang đến nhiều pha bóng đẹp, những tình huống cứu bóng và rượt đuổi điểm số hấp dẫn.

Ban Tổ chức giải trao huy chương Bạc cho Đội Văn phòng Tỉnh ủy với bộ môn kéo co

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất ở cả 2 môn kéo co và bóng chuyền hơi cho Đội Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Giải Nhì cả 2 môn thuộc về Văn phòng Tỉnh ủy. Ở môn bóng chuyền hơi, giải Ba thuộc về Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giải Ba môn kéo co thuộc về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Ban Tổ chức giải trao huy chương Đồng cho các đội thi kéo co

Ban Tổ chức giải trao huy chương Đồng cho các đội thi bóng chuyền hơi

Hội thao Khối Thi đua số 1 năm 2026 có sự tham gia của 10 đơn vị, gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhiệm vai trò Khối trưởng năm 2026.

Các vận động viên nỗ lực hết mình trong từng lượt kéo co sáng 31/10

Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.