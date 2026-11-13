Bế mạc Trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành văn học, nghệ thuật (Lần thứ 4) năm 2026.

Diễn ra trong 10 ngày, trại sáng tác thu hút 21 hội viên thuộc các chuyên ngành: Văn học, Lý luận phê bình văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Thơ tiếng dân tộc và Âm nhạc. Trong khuôn khổ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ đã làm việc, trao đổi thông tin với UBND xã Mường La; khảo sát thực tế tại công trình Thủy điện Sơn La, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế, nuôi cá lồng vùng lòng hồ và trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch cộng đồng tại bản Ít. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã trao tặng một số ấn phẩm xuất bản của Hội nhằm bổ sung tư liệu cho tủ sách của xã Mường La.

Hội viên tham quan các tác phẩm sau tham gia trại sáng tác.

Kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức đã tiếp nhận 54 tác phẩm, bản thảo, đề cương và phác thảo của 21 tác giả, gồm: 18 tác phẩm Thơ tiếng dân tộc, 15 tác phẩm Nhiếp ảnh, 14 tác phẩm Văn học, 4 tác phẩm Mỹ thuật, 2 tác phẩm Âm nhạc và 1 tác phẩm Sưu tầm nghiên cứu dân gian.

Các hội viên tham quan các tác phẩm nhiếp ảnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm bám sát chủ đề, phản ánh chân thực nhịp sống lao động, bản sắc văn hóa các dân tộc và những đổi thay trên vùng đất Mường La. Sau khi hoàn thiện, các tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn đăng tải trên Tạp chí Suối Reo, các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tham gia các cuộc vận động sáng tác của tỉnh trong thời gian tới.

Các tác phẩm trưng bày tại bế mạc trại sáng tác.