Bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Các nghệ sỹ chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức Trại sáng tác điêu khắc quốc tế 2026.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các nghệ sĩ, nhà điêu khắc trong nước, quốc tế.

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế. Khởi động từ đầu năm 2025, chương trình trải qua các vòng tuyển chọn, thẩm định từ bản phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ, trong đó có 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và 19 nghệ sĩ Việt Nam.

Với ngôn ngữ tạo hình và cách tiếp cận khác nhau, 29 tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn về con người, văn hóa, cảnh quan và di sản Huế. Thông qua hình khối, đường nét và chất liệu, mỗi nghệ sĩ thể hiện cảm nhận, liên tưởng riêng về vùng đất Cố đô, tạo nên sự đa dạng trong cách diễn giải chủ đề.

Các nghệ sĩ bên tác phẩm tại công viên bờ sông Hương.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trại sáng tác, sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng, nơi những ý tưởng, ngôn ngữ tạo hình và quan niệm thẩm mỹ có dịp gặp gỡ, đối thoại. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của tác giả mà còn góp thêm những cách khám phá, lưu giữ ấn tượng về con người và vùng đất Huế.

Quá trình hoàn thiện gặp không ít trở ngại do mưa và gió lạnh kéo dài trong tuần lễ thực hiện các bước tinh chỉnh cuối cùng, tuy nhiên, các nghệ sĩ cùng đội ngũ chế tác đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tiến độ và hoàn thành tác phẩm theo kế hoạch. Theo Ban Tổ chức, đây là kết quả từ sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Hội đồng Nghệ thuật và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của các nghệ sĩ.

Sau khi hoàn thành, 29 tác phẩm được quy hoạch, trưng bày cố định tại công viên dọc bờ Bắc sông Hương, góp phần bổ sung các điểm nhấn nghệ thuật cho cảnh quan đô thị. Không gian này cũng tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận nghệ thuật điêu khắc, đồng thời khám phá Huế qua những góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Huế.