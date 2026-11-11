Bế mạc tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Tham dự bế mạc có: Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận; Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Hoàng Tuấn Cường, Phó đoàn trưởng Đoàn 871, Tổng cục Chính trị; ông Thom Geiser, chuyên gia về Quân đội và các lực lượng vũ trang của ICRC cùng các chuyên gia ICRC và 30 học viên tham gia lớp tập huấn.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị phát biểu bế mạc tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế năm 2026.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, trong 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, các chuyên gia ICRC đã giới thiệu, trao đổi các vấn đề liên quan đến Luật Nhân đạo quốc tế; truyền đạt những kinh nghiệm từ các bài học thực tiễn cũng như các tình huống giả định để học viên có thể dễ dàng tiếp thu, làm cơ sở để vận dụng tốt các kiến thức trên vào thực tiễn công tác. Đây là những nội dung rất thiết thực đối với Việt Nam hiện nay.

Ông Thom Geiser, chuyên gia về Quân đội và các lực lượng vũ trang của ICRC, đánh giá cao tinh thần học tập của các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ban tổ chức đánh giá, các đồng chí học viên tham gia tập huấn đã tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để có thể tiếp thu hệ thống những khái niệm, nguyên tắc của Luật Nhân đạo quốc tế cũng như các nội dung khác có liên quan. Đây là cơ sở, nền tảng để các học viên sau khi về đơn vị có thể tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ nói chung, cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nhân đạo quốc tế nói riêng.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền trân trọng gửi lời cảm ơn đến ICRC, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức tập huấn; đồng thời tin tưởng mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa các bên sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia tập huấn đối với 30 đồng chí học viên.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền tin tưởng với kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu được trong quá trình tập huấn, các đồng chí học viên sẽ vững tâm, tự tin hơn khi nhận và thực hiện các nhiệm vụ, xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống liên quan đến Luật Nhân đạo quốc tế, góp phần nâng cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Bày tỏ vui mừng được làm việc cùng các học viên trong hai ngày diễn ra tập huấn, ông Thom Geiser đánh giá cao tinh thần học tập của các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ góc độ của ICRC, ông Thom Geiser cho rằng Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN và trên thế giới, là hình mẫu để các quốc gia khác có thể học tập, làm theo.

Căn cứ vào kết quả tập huấn, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận tham gia tập huấn của Cục Dân vận và ICRC đối với 30 đồng chí học viên.