Bế mạc tập huấn công tác văn hóa Công an nhân dân năm 2026 khu vực phía Bắc

Ban Tổ chức lớp tập huấn trao giấy chứng nhận cho học viên.

Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/10, lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ đến từ 23 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 4 học viện CAND, 2 bệnh viện CAND và 20 Công an địa phương khu vực phía Bắc.

Thông qua 7 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia truyền đạt, các học viên được cập nhật kiến thức, chủ trương, định hướng mới về công tác văn hóa trong lực lượng CAND; trao đổi kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Bên cạnh chương trình học tập lý luận, lớp tập huấn còn tổ chức các hoạt động thâm nhập thực tế, tham quan, tìm hiểu các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xã Như Thanh. Qua đó, giúp học viên gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác, nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên, đồng thời tặng giấy khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên còn tham gia ghi hình 2 chương trình nghệ thuật chính luận “Giai điệu bình yên” số 66 và 67 tại trường quay Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu bình yên”.

Thông qua các chuyên đề học tập, hoạt động thực tế và ghi hình chương trình nghệ thuật, lớp tập huấn góp phần củng cố kiến thức, thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trong lực lượng CAND. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương về phát triển văn hóa CAND vào thực tiễn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, kỷ cương, đồng thời lan tỏa truyền thống vẻ vang và hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.