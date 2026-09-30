Bế mạc Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc

Một phiên thảo luận toàn thể. (Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC)

Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman cho biết, 194 đoàn đại biểu tham gia thảo luận, trong đó 113 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ có bài phát biểu.

Các cuộc thảo luận tập trung vào chủ đề hòa bình, phát triển, quyền con người, cải cách Liên hợp quốc, lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp theo… Đặc biệt, vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trọng tâm thảo luận và chủ đề khôi phục lòng tin nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

Ông Khalilur Rahman nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đối mặt xung đột, phát triển trì trệ, bất bình đẳng ngày càng sâu sắc và thay đổi công nghệ nhanh chóng, giữa những quan điểm khác biệt vẫn có niềm tin chung rằng Liên hợp quốc là tổ chức không thể thiếu. Về các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), các nhà lãnh đạo nhấn mạnh thời gian triển khai đang cạn dần, mà không nhiều các SDG được thực hiện đúng tiến độ. AI là tâm điểm chú ý khi được 128 đoàn đề cập, với những câu hỏi lớn về quyền kiểm soát, trách nhiệm giải trình và tiếp cận công bằng.

Ông Khalilur Rahman nhấn mạnh thông điệp: Quản trị phải luôn lấy con người làm trung tâm, bao trùm và đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển, tránh tạo ra sự phân hóa, trong đó một số ít quốc gia và công ty kiểm soát các công nghệ định hình tương lai của tất cả.

Ông Khalilur Rahman cũng cho biết, các diễn giả đã mạnh mẽ bảo vệ chủ nghĩa đa phương, yêu cầu cải cách các thể chế mà qua đó chủ nghĩa đa phương được tăng cường. Về khôi phục niềm tin toàn cầu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh, niềm tin phải được gây dựng thông qua sự nhất quán giữa lời nói Một phiên thảo luận toàn thể và hành động…