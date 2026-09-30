Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 30/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan liên quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng. Qua đó, gần như toàn bộ nội dung bố trí vào chương trình Phiên họp thứ 6 đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kịp thời xem xét, cho ý kiến ngay khi có thêm các nội dung đủ hồ sơ, tài liệu.

Hoàn thiện kỹ lưỡng các hồ sơ dự án luật

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung, trong đó có nội dung tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và cho ý kiến lần hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, trong đó có 2 dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Toàn cảnh phiên bế mạc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ Hai.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau, không để xảy ra trùng lặp, chồng chéo. Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật; tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau, bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

"Nếu luật nào có tình trạng này thì Bộ trưởng của cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ phải chịu trách nhiệm, phải xem xét kỹ từng dự thảo luật", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lần cuối về chất lượng hồ sơ; những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan trình phải được hoàn thiện, thống nhất phương án trước khi trình.

Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan cần khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ đưa thêm một nội dung vào danh mục. Việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI; những nhiệm vụ lập pháp không hoàn thành hoặc chậm, muộn, cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu dự phiên họp

Không trình Quốc hội những vấn đề chưa chín, chưa rõ

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền; kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIV quyết định. Đồng thời, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai còn rất ngắn, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khai mạc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tinh thần của tất cả các cơ quan phải hết sức khẩn trương. “Kỳ họp thứ Hai tới dự kiến sẽ tổ chức sớm hơn thông lệ nên đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút. Việc rút ngắn thời gian tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó, mà phải bảo đảm chất lượng, hồ sơ, tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban nếu thấy dự án luật, nghị quyết nào không bảo đảm chất lượng sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị rút ra ngay khỏi chương trình kỳ họp.

Quang cảnh phiên họp

Dẫn kết quả từ Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu thực hiện “3 kỷ luật”: kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ vào trình Quốc hội; và kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong công tác xây dựng luật, trách nhiệm phải được xác định rõ đối với Bộ trưởng của cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Phải làm sao để Kỳ họp thứ Hai được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.