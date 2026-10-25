Bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai năm 2026
Tối 25/10, tại sân bóng bản Mai Khoang, xã Chiềng Mai đã tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai đã diễn ra và thành công tốt đẹp với các hoạt động: Văn nghệ, thi đấu thể thao, trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày cà phê, nông sản và sản phẩm địa phương; thi trưng bày ẩm thực dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa. Ngày hội là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá nét đẹp văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng phát triển của địa phương, góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực xây dựng xã Chiềng Mai ngày càng khởi sắc.
Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Ngày hội; vinh danh 10 cá nhân và 3 HTX có thành tích trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, trao 9 giải nhất, 9 giải nhì và 10 giải ba cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu thể thao: Đẩy gậy (nam, nữ ở các hạng cân từ 45 đến 65 kg); cà kheo nam, nữ (cự ly 50m và 25m) và kéo co nam, nữ phối hợp.
Trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích cho phần thi trưng bày ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương; trao giải A, B và 2 giải C phần thi trình diễn trang phục dân tộc cho các thí sinh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/be-mac-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-xa-chieng-mai-nam-2026-BbkPajjvg.html