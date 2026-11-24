Chương trình nghệ thuật “Sắc màu xứ Thanh - Hội tụ và tỏa sáng”.

Dự lễ bế mạc có đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, cùng đông đảo Nhân dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách dự lễ bế mạc.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thu hút sự tham gia của hơn 60 xã, phường với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc trưng của 7 dân tộc trong tỉnh. Đây không chỉ là dịp để các địa phương, nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh đến đông đảo Nhân dân, du khách.

Tiết mục hát múa “Cầu mùa” tại lễ bế mạc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại không gian trải nghiệm văn hóa thu hút sự tham gia của 19 đội, với gần 500 diễn viên, nghệ nhân. Nhiều loại hình di sản đã được giới thiệu, quảng diễn, trong đó có những di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Ngũ trò Viên Khê, Hò sông Mã, Trò Xuân Phả, Séc Bùa, Pồn Pôông, Sết Boóc Mạy... Cùng với đó là các nghi lễ, trò diễn trong lễ hội truyền thống, nghề thủ công và phong tục, tập quán đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Các không gian trải nghiệm văn hóa cũng mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn. Với hai không gian trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, một không gian trưng bày với chủ đề “Những sắc màu văn hóa xứ Thanh” cùng hơn 50 không gian giới thiệu đặc trưng văn hóa của các xã, phường, Ngày hội đã tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng tại sân khấu Quảng trường Lam Sơn với 16 tiết mục được dàn dựng công phu đã tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật sôi nổi. Các tiết mục kết hợp hài hòa giữa dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống và những sáng tác mới, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức phát biểu tổng kết Ngày hội.

Phát biểu tổng kết Ngày hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tâm huyết của các sở, ban, ngành, địa phương, nghệ nhân, diễn viên và các đoàn tham gia. Đồng thời khẳng định, thành công của Ngày hội có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị và sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục, thực hành di sản, đưa các hoạt động văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ ra một số nội dung cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ghi nhận những đóng góp tích cực vào thành công của Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong Ngày hội. Đồng thời, trao giải cho 7 gian hàng có không gian trưng bày ấn tượng nhất; 5 loại hình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và 8 tiết mục văn nghệ quần chúng xuất sắc nhất.

Khép lại chương trình là đại cảnh “Nối vòng tay lớn”, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.