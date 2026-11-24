Tiết mục hát Then, đàn Tính, múa Chầu của các diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội.

Được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong hai ngày (23 và 24-11), các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh đã mang đến Ngày hội nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, diễn xướng dân gian, giới thiệu trang phục, ẩm thực truyền thống và thi đấu các môn thể thao dân tộc. Ngày hội đã khắc họa bức tranh văn hóa sinh động, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Thành công của Ngày hội không chỉ được thể hiện qua sự phong phú, đặc sắc của các hoạt động mà còn ở sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.

Những giá trị di sản không chỉ được giới thiệu trên sân khấu mà còn được chính các nghệ nhân và cộng đồng thực hành, trao truyền. Qua đó khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khép lại bằng những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

Khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đã góp phần lan tỏa tình yêu di sản, bồi đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Thái Nguyên.