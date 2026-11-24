Ngày 24.11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) diễn ra bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc, khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc.

Tham dự bế mạc có Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Vũ Đức Hảo cùng lãnh đạo ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Vũ Đức Hảo nhấn mạnh, sau hai ngày tổ chức, Ngày hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ giữa các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và cộng đồng các dân tộc.

Các hoạt động góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương.

"Điều đáng trân trọng nhất là những giá trị văn hóa ấy không chỉ được giới thiệu trên sân khấu, mà còn được chính các nghệ nhân và cộng đồng thực hành, trao truyền.

Đó cũng là thông điệp Ngày hội gửi gắm, bảo tồn di sản phải bắt đầu từ đời sống Nhân dân, gìn giữ bản sắc phải đi đôi với phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển", lãnh đạo Sở thông tin.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Vũ Đức Hảo phát biểu bế mạc

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân và du khách được thưởng thức nhiều làn điệu dân ca như Then, Sli, Lượn, Soọng Cô, Sấng Cọ, Pá Dung các điệu múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát cùng những hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc.

Các hoạt động trình diễn trang phục, giới thiệu ẩm thực, phong tục truyền thống và trò chơi dân gian cũng thu hút sự quan tâm.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co và trò chơi dân gian tạo không khí sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Thông qua Ngày hội, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị di sản. Đây cũng là dịp nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, khuyến khích truyền dạy các loại hình nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ.

Khép lại Ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn các địa phương tiếp tục gìn giữ tiếng nói, phong tục, lễ hội, nghệ thuật truyền thống; đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Một số hình ảnh ghi nhận: