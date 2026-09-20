Bế mạc Ngày hội khoa học, sáng tạo và STEM cấp tỉnh năm 2026

Đại biểu dự lễ bế mạc.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (từ 19 - 20/9), thu hút 85 đơn vị trường học tham gia, với 46 đội trưng bày sản phẩm STEM và 22 đội thi Robot. Các đội có sự chuẩn bị nghiêm túc về sản phẩm, hồ sơ, nội dung thuyết minh và kỹ năng trình bày. Nhiều sản phẩm STEM xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, gắn với đặc điểm tự nhiên, sản xuất và môi trường địa phương. Các sản phẩm thể hiện sự sáng tạo trong lựa chọn vật liệu, thiết kế mô hình, xây dựng giải pháp; qua đó giúp học sinh bước đầu vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Ở phần thi Robot, các đội xây dựng Robot, chương trình điều khiển và phương án thi đấu theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Qua đánh giá, nhiều đội thể hiện khả năng phối hợp giữa các thành viên, xử lý tình huống và điều chỉnh Robot linh hoạt trong quá trình thi đấu. Phần thi tạo môi trường thực hành, giúp học sinh vận dụng kiến thức về công nghệ, kỹ thuật, lập trình và điều khiển; đồng thời rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, tính chính xác và sự kiên trì.

Đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu bế mạc ngày hội.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Đồng chí mong muốn, thời gian tới cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Plan chi nhánh Lai Châu trao giải nhất phần thi trưng bày sản phẩm STEM cho các đội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Plan chi nhánh Lai Châu trao giải nhì phần thi trưng bày sản phẩm STEM cho các đội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải tư phần thi Robot cho các đội.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức trao 46 giải cho các đội tham gia trưng bày sản phẩm STEM gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 16 giải tư và 16 giải triển vọng. Đối với phần thi Robot, Ban Tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 13 giải triển vọng.