Lễ bế mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Hiệp hội VINASA, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí cùng hàng chục nghìn người dân và du khách.

Trong ba ngày diễn ra Ngày hội, từ ngày 24-26.10, chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên đề đã tập trung thảo luận về kiến trúc số, nền tảng số, dữ liệu số, giải pháp quản trị cơ sở, kết nối đầu tư trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, khu công nghệ số tập trung, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng, cùng các tiện ích số trong y tế và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm công nghệ mang đến nhiều điểm nhấn sinh động như mô hình Robotics và STEAM, trình diễn robot trí tuệ nhân tạo, công nghệ ánh sáng, laser mapping, trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tái hiện thời khắc Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945, cùng các gian hàng OCOP và livestream quảng bá sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà khẳng định sự kiện đã thành công tốt đẹp, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ các đại biểu về thanh toán không dùng tiền mặt, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp SME, hệ sinh thái nông nghiệp số, điện toán đám mây, an ninh mạng, IoT và trợ lý AI trong quản lý nhà nước.

Nhấn mạnh mục tiêu kinh tế số đạt 30-35% GRDP vào năm 2030, lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ vốn, nhân lực, thúc đẩy thương mại điện tử, thu hút đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D) công nghệ số.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào chuyển đổi số và Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào chuyển đổi số và Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.