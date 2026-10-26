Chiều 26-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh tổ chức bế mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng các đại biểu dự bế mạc ngày hội.

Qua 3 ngày tổ chức (từ ngày 24 đến 26-10), Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tương tác, trải nghiệm các hoạt động chuyển đổi số. Ngày hội có 45 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với gần 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số và sản phẩm OCOP địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu bế mạc ngày hội.

Bên cạnh tham quan các gian hàng, người dân và du khách còn được tham gia hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; hội thảo về hạ tầng số, ứng dụng tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như: Lắp ráp robotics, STEM dành cho học sinh; livestream quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử; tiểu phẩm truyền thông an toàn số, đố vui công nghệ nhận quà.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc hưởng ứng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc hưởng ứng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Đáng chú ý, các hoạt động trình diễn robot AI và trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia. Trong đó, chương trình thực tế ảo tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, giúp người xem có cảm giác như đang hòa vào dòng người hướng về lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua đó, ngày hội góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống, học tập và sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu bế mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cho biết, sau 3 ngày tổ chức, ngày hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với nhiều tham luận, giải pháp thiết thực về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% đến 35% GRDP vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đề nghị các cấp, ngành tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; phát triển đồng bộ hạ tầng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng chủ động tham gia các hoạt động kinh tế số.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân; cụ thể hóa những kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp được chia sẻ tại ngày hội thành hành động thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc hưởng ứng Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.