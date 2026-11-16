Đại biểu dự bế mạc Ngày hội ẩm thực phường Mường Thanh năm 2026.

Ngày hội quy tụ trên 30 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 22 gian hàng ẩm thực và 13 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa. Trong 3 ngày, Ngày hội đón hơn 70.000 lượt nhân dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ bế mạc Ngày hội.

Các hoạt động chính gồm: Hội thi tài năng ẩm thực với 27 đội tham gia; Liên hoan nhảy dân vũ - Dân vũ thể thao với 34 đoàn và thi đấu 3 môn thể thao truyền thống kéo co, tung còn, đẩy gậy với 11 đoàn. Bên cạnh đó, không gian chợ quê xưa vùng Kinh Bắc, các trò chơi dân gian, biểu diễn DJ cùng hoạt động trưng bày, giới thiệu món ăn, sản vật địa phương đã mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi ẩm thực.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo UBND phường Mường Thanh ghi nhận sự phối hợp, đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản, trường học, các xã, phường, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở kinh doanh và nhân dân. Phường Mường Thanh mong muốn sau Ngày hội, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí, sản vật và văn hóa địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng món ăn, dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm ẩm thực đặc trưng có sức cạnh tranh.

Các đội đoạt giải A Liên hoan nhảy dân vũ - Dân vũ thể thao nhận khen thưởng từ Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức đã trao các giải cho những đội thi có thành tích xuất sắc tại Hội thi ẩm thực và Liên hoan nhảy Dân vũ - Dân vũ thể thao. Các phần thưởng ghi nhận sự đầu tư, chuẩn bị công phu, tinh thần tham gia nhiệt tình và những màn thể hiện ấn tượng của các đội trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

Với hơn 70.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực phong phú, Ngày hội góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, tạo thêm cơ hội kết nối, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, từng bước xây dựng phường Mường Thanh trở thành điểm đến văn hóa, ẩm thực hấp dẫn.