Bế mạc lớp tập huấn, truyền dạy bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Dao xã Xuân Dương

- Chiều 4/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Xuân Dương tổ chức Lễ bế mạc lớp tập huấn, truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống dân tộc Dao, (nhánh Dao Lô Gang).

Các tiết mục trình diễn trang phục dân tộc gắn với nghi lễ truyền thống và dân ca của người Dao, do người dân xã Xuân Dương biểu diễn tại chương trình bế mạc

Dự lễ bế mạc có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND xã, đại diện phòng chuyên môn cùng các nghệ nhân, học viên lớp truyền dạy và người dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Trong 40 buổi học, 22 học viên chủ yếu là người dân và học sinh trên địa bàn xã được 3 nghệ nhân trực tiếp truyền dạy kỹ thuật thêu, may và thực hành trên trang phục truyền thống dân tộc Dao. Qua những buổi học, từng mũi kim, đường chỉ và cách tạo hoa văn được các nghệ nhân hướng dẫn, trao truyền cho thế hệ trẻ.

Lớp tập huấn đã diễn ra thành công với sự tham gia tích cực của các nghệ nhân và học viên. Sau khi tham gia lớp truyền dạy, các học viên, đặc biệt là thế hệ trẻ đã được trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoa văn, cách sử dụng và thực hành thành thạo một số công đoạn thêu thùa trang phục truyền thống dân tộc Dao.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp tập huấn truyền dạy trang phục dân tộc Dao Lô Gang tại xã Xuân Dương là nội dung thiết thực trong triển khai Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần đưa di sản gắn liền với cộng đồng. Thành công lớn nhất của lớp học là bước đầu hình thành lực lượng thực hành tại chỗ.

Đồng chí mong muốn các học viên, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ tiếp tục thực hành, chủ động học hỏi để nâng cao kỹ năng thêu thùa trang phục truyền thống. Các nghệ nhân không chỉ truyền dạy trong lớp học mà còn tích cực truyền dạy kỹ thuật may, thêu trang phục dân tộc Dao trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Tiết mục trình diễn trang phục dân tộc do các học viên biểu diễn tại lễ bế mạc

Trong chương trình, các nghệ nhân và học viên đã được trao giấy chứng nhận tham gia lớp truyền dạy. Tiếp đó, các học viên đã báo cáo kết quả học tập thông qua trình diễn trang phục dân tộc Dao và biểu diễn hát dân ca, nghi lễ cầu mùa đặc sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, thể thao và du lịch trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia lớp tập huấn, truyền dạy

Lãnh đạo UBND xã Xuân Dương trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp truyền dạy

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham quan gian trưng bày các sản phẩm thổ cẩm của người Dao xã Xuân dương

Việc tổ chức thành công lớp truyền dạy không chỉ giúp thế hệ trẻ xã Xuân Dương nắm vững kỹ thuật thêu, may trang phục truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa của người Dao Lô Gang mà còn tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.